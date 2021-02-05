В Екатеринбурге прошёл обыск у родителей Леонида Волкова

В Екатеринбурге в квартире у родителей соратника Алексея Навального Леонида Волкова прошёл обыск. Об этом "Новой газете" рассказала мать оппозиционера Сусанна Волкова.

По её словам, трое сотрудников правоохранительных органов (один — предположительно, из следственного управления, двое — из центра "Э") пришли в квартиру Волковых в 6.30 утра по местному времени. В постановлении было указано, что обыск связан с делом о нарушении санитарно-эпидемиологических норм в Москве 23 января.

Волкова отметила, что они ничего не изъяли, вели себя вежливо, заполнили необходимые бумаги. Родители Леонида Волкова сообщили, что их сын уже 21 год не живёт с ними, около 10 лет не прописан в этой квартире и много лет не живёт в Екатеринбурге. Они также рассказали, что уже давно не видели сына и общаются с ним только через мессенджеры.

Оппозиционер находится за границей. Ранее Следственный комитет объявил Леонида Волкова в розыск. Ему заочно предъявили обвинение по делу о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных.

"Санитарное дело" возбудили в связи с несанкционированными протестами 23 января в поддержку политика Алексея Навального. Оперативный штаб утверждает, что в Москве в акции участвовали 19 человек, зараженных коронавирусом.

По этому делу уже проходят около десяти человек, в том числе ближайшие соратники Алексея Навального. Все они помещены под домашний арест.