Германия ответила на запросы России о Навальном

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии ответило на четыре правовых запроса России по делу об отравлении основателя "Фонда борьбы с коррупцией" Алексея Навального. Москве переданы протоколы допроса политика прокуратурой Берлина. Немецкое правительство считает, что теперь российские власти должны незамедлительно расследовать предполагаемое покушение на оппозиционера.

Все необходимые данные для начала уголовного производства, в том числе пробы крови, тканей и одежды Навального, находятся в распоряжении России, — заявил министерства юстиции Германии новостном агентству dpa. "Это преступление должно быть расследовано в России", — заявил он.

В августе 2020 года Алексей Навальный потерял сознание в самолёте, летевшим из Томсква в Москву. После экстренной посадки он был госпитализирован в Омске. Оттуда на медицинском самолёте он был доставлен в госпиталь "Шарите" в Берлине. Там его лечили от последствий смертельно опасного отравления.

Несколько лабораторий установили, что он был отравлен разработанным в России боевым веществом из группы "Новичок". Он и его сторонники уверены, что на него совершено покушение российскими властями. Международное журналистское расследование установило, что к преступлению могут быть старшие офицеры Федеральной службы безопасности.

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