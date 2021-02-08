Активиста Крисевича арестовали на 25 суток за акцию на Арбате

Суд в Москве арестовал на 25 суток активиста Павла Крисевича за акцию с колючей проволокой на Старом Арбате. Об этом сообщает "ОВД-Инфо".

Крисевича признали виновным в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия. 7 февраля активист был задержан на выходе из спецприёмника, где он отбывал 14 суток из-за той же акции с колючей проволокой. Тогда его обвинили в неповиновении полиции.

В 2018 году Верховный суд России указывал, что нельзя обвинять активистов по двум статьям за одну и ту же акцию.

Павел Крисевич был задержан во время акции на Старом Арбате 24 января. Он забрался в сферу из колючей проволоки в робе заключённого и выкрикивал политические лозунги.

В ноябре 2020 года Крисевич организовал акцию в образе распятого Иисуса Христа у здания ФСБ на Лубянке. У его ног горели папки с разными уголовными делами, среди которых были дело сестер Хачатурян, дело об убийстве Бориса Немцова, дело "Сети". Тогда Крисевича арестовали на 15 суток. После выхода из изолятора он дал интервью сайту Север.Реалии, в котором рассказал, что значила его акция и почему он устраивает перформансы в поддержку политзаключенных.

Позже активиста отчислили с экономического факультета Российского университета дружбы народов. В вузе посчитали, что поступки Крисевича "не соотносятся со званием студента".