Прокурор запросил для бывшего главы Хабаровского края 7 лет колонии

В Замоскворецком районном суде Москвы завершились прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева. Прокуратура запросила для 72-летнего политика семь лет колонии общего режима по обвинению в растрате средств нефтяной компании. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Прокуратура также потребовала приговорить к четырем годам колонии общего режима второго обвиняемого по этому делу – главу представительства нефтяной компании в Хабаровском крае Геннадия Кондратова. Гособвинение просит взыскать с обвиняемых ущерб в размере 23 миллионов рублей.

По версии следствия, Ишаев с 2014 по 2019 год, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 миллионов рублей, принадлежащих компании "Роснефть". Он якобы обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему компанией "Бейс" по аренде помещения площадью 280 квадратных метров.

Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Следствие считает, что его директор Кондратов ввёл в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор. Затем он якобы перечислил деньги на расчетные счета "Бейс".