Прокурор запросил для бывшего главы Хабаровского края 7 лет колонии

В Замоскворецком районном суде Москвы завершились прения сторон по делу бывшего губернатора Хабаровского края и бывшего вице-президента "Роснефти" Виктора Ишаева. Прокуратура запросила для 72-летнего политика семь лет колонии общего режима по обвинению в растрате средств нефтяной компании. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Прокуратура также потребовала приговорить к четырем годам колонии общего режима второго обвиняемого по этому делу – главу представительства нефтяной компании в Хабаровском крае Геннадия Кондратова. Гособвинение просит взыскать с обвиняемых ущерб в размере 23 миллионов рублей.
По версии следствия, Ишаев с 2014 по 2019 год, используя служебное положение, организовал растрату более 7,5 миллионов рублей, принадлежащих компании "Роснефть". Он якобы обеспечил заключение договоров по завышенной цене с подконтрольным ему компанией "Бейс" по аренде помещения площадью 280 квадратных метров.
Это помещение использовалось для нужд представительства "Роснефти" в Хабаровском крае. Следствие считает, что его директор Кондратов ввёл в заблуждение членов закупочной комиссии о стоимости арендной платы и лично подписал договор. Затем он якобы перечислил деньги на расчетные счета "Бейс".
- 28 марта 2019 года Виктора Ишаева задержали в Москве, ему инкриминировали мошенничество в крупном размере. Ишаев вину не признал и назвал обвинение "полным абсурдом".
- Издание "Проект" со ссылкой на источники сообщало, что уголовное дела на Ишаева завели из-за того, что чиновник поддержал на выборах губернатора кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Тем самым он пошёл против воли федеральных властей, поддерживавших Вячеслава Шпорта.
- 9 июля 2020 года Фургала задержали по обвинению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Он свою вину не признал и жаловался на давление со стороны следствия.
- С июля 2020 года в Хабаровске проходили массовые протесты в поддержку Фургала. Их участники требовали справедливого разбирательства дела бывшего главы региона, а также отставки врио губернатора Михаила Дегтярёва.
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