В Белгороде уволилась проректор вуза после съёмок ролика за Путина

Проректор Белгородского государственного института искусств и культуры Наталья Бараниченко уволилась по собственному желанию после скандала со съёмкой ролика в поддержку Владимира Путина. Об этом сообщает издание Бел.ru.

В начале февраля студенты института рассказали, что их пригласили сняться в патриотическом ролике ко Дню защитника Отечества 23 февраля. Их собрали в актовом зале и попросили станцевать с российскими флагами. При монтаже на видео наложили лозунги "Путин — наш президент" и "Владимир Владимирович, мы с вами", которые студенты, по их словам, не скандировали.

После скандала руководство белгородского вуза встретилось со студентами. Расшифровку встречи опубликовал телеграм –канал "Белгород № 1".

Проректор Бараниченко извинилась перед студентами, заявив, что вуз выполнял "соцзаказ". По её словам, она не утверждала сценарий ролика, а увидела его уже в готовом виде после публикации в интернете. Бараниченко добавила, что студенты и раньше делали агитационные проекты для "Единой России", а также "выступали на выборах" и "делали все, что нужно будет с соцзаказом". Ректор Сергей Курганский заявил, что студентов не "заставляли палками" участвовать в съемках ролика.

Ранее студенты нескольких российских вузов сообщали, что их обманом собирали для участия в так называемых флешмобах в поддержку президента России Владимира Путина. Студенческое издание Doxa, в частности, сообщает о том, что учащимся Тимирязевской академии в Москве сказали, что флешмоб будет посвящён российскому флагу, а студентам Московского государственного юридического университета имени Кутафина – что темой будет "поддержка страны как лидера борьбы с ковидом". Когда студенты приехали на съёмку в одну из московских гостиниц, их попросили скандировать слова "Президент у нас один, вместе всех мы победим. Владимир Владимирович, мы с вами! Путин – наш президент!".

Источники "Медузы" утверждают, что такие патриотические флешмобы организовали в регионах по рекомендации администрации президента и руководства "Единой России". Однако акцию свернули после того, как Кремлю не понравилось исполнение задания.