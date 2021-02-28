Маркировка стыда. Георгий Юрьев – о домах и нравственных подвалах

Продолжу размышления о "прекрасной России будущего" в рамках выстраивания своей трёхмерной типологии Героя и Труса. Понятно, что страна добьется разносторонних успехов только после вложений в этический капитал. Я уже рассмотрел разные оси нравственных координат: "привычка" и "пример" (отсылаю вас к более ранним публикациям на сайте "Свободы") согласовывают свои полярности с коллективным мнением по вертикальной оси (±) "стыд". Эта управляющая шкала социальных коммуникаций изложена в популярной поговорке "стыдно, когда видно".

Начну с примера. Давно это было, в доинтернетную эпоху советского телевидения. Молодая женщина на приеме у психолога рассказала ему о странном поведении шестилетней дочки, которая "потеряла стыд". Что ей делать с некрасивой привычкой девочки бегать голой перед гостями? Привычка появилась после того, как мама стала учить ребенка правильно себя вести в "приличном обществе". В частности, садиться и бегать так осторожно, чтобы трусики не показывались из-под юбки – это стыдно. Но однажды, в разгар домашнего веселья, после очередного маминого замечания Ниночке о стыде, та убежала на кухню, разделась догола и стала бегать перед гостями, приговаривая: "Стыдно, когда видно, у меня не видно – трусиков нет!" Мама не знала, как выйти из такой щекотливой ситуации, она стыдилась сказать малышке, что именно трусики прикрывают, так как в Советском Союзе секса ещё не было.

Однако было много того, что тогда считалось постыдным для советского человека. Перестройка и распад СССР упразднили социалистический стыд, но новые критерии не родились. Свято место заполнило этическое облако мафиозных идей социалистического капитализма и корпоративного фашизма: "Чушь, муть и компот; ничего у нас не видно, ничего у нас нет; ничего вы не докажете". Именно так оправдывается потерявшая стыд российская власть перед своим народом. Что ещё она сделала? Насыпала, по всей видимости, смертельный яд в трусы оппозиционера Навального, но тот не просто выжил, а ещё и воспарил в роли эпического героя чистоты народных чаяний. Хозяева вывернутого стыда России включили на полную мощность пропагандистский арсенал СМИ, парламентских, судебных, полицейских, партийных и прочих публичных институтов – с главной целью: избавить народ от химеры стыда, то есть уравнять с собой.

Этой бесстыдной атаке власти можно противопоставить общественную маркировку стыда на принципах этико-физиологических самооценок "огорчения" (-) и "радости" (+): нормоэтики (-/+), оптимисты (+/+), пессимисты (-/-) и инвертэтики. Из последних вырастают вывертыши (+/-) с логикой садомазохистских действий, которые успешно реализуются в профессиональных предпочтениях.

Ещё один пример: десять лет тому назад мы представляли ноу-хау технологию для маркировки биоэтических различий психологу МВД. Уже тогда проблема полицейского садизма была актуальной. Психолог позитивно оценил возможности цветографической эгоскопии для принятия кадровых решений, но резюмировал с неожиданной для нас позиции: такой инструмент наше начальство никогда не одобрит. Почему? Потому что тогда в полиции служить будет некому. Вот и вся простая правда. Её совсем недавно зафиксировал Дмитрий Марков на ставшем известным фото из ОВД "Косино-Ухтомский".

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин когда-то определил идеологию власти: без Путина нет России, ибо они – одно и то же. Репризу Володина "с Маяковского" про смычку Ленина с партией большевиков можно переиначить в актуальном формате так: "ОМОН и Путин – близнецы-братья". Всмотритесь в фото российской реальности, а если сомневаетесь, то прочтите о том, как "ошибаются" и отмываются от стыда полицейские.

Косвенная маркировка стыда уже давно и привычно существует в разных культурах для потоков публичной информации. Границы цензуры в РФ проходят по возрасту (18+) и по степени лояльности к власти ("иностранные агенты"). Этические границы (третья ось "стыд") включают в себя соответствие коммуникаций в паттерны "изготовитель – пользователь". Например, так: "Если вы получаете эстетическое, моральное и чувственное удовольствие от просмотра или прочтения этого аудио-, видео-, печатного материала, то адекватно оцениваете себя и свои привычки".

Критерий "стыда" может стать тем фактором, который опрокинет тупиковую ситуацию в нашей стране

В таком варианте можно номинировать меткой: "18+, для садомазохистов-патриотов" информационные и публицистические ток-шоу государственных СМИ, а также верноподданнические речи лидеров думских фракций. Полагаю, что телезрители просто "прилипнут" к экранам, чтобы проверить себя на морально-этическую вменяемость. Не буду утруждать себя и вас примерами других этических номинаций, рассмотрим только главную пару антиподов "Навальный – Путин" с акцентом на то, что при любом раскладе соперничества первый с качествами открытого лидера-нормоэтика не переформатируется во второго, тайного инвертэтика, одетого в чуждую ему этическую норму, и наоборот, второй никогда не выйдет в открытые дебаты и выборы за переизбрание своей власти. Против своей природы не попрёшь.

Навальный подаёт пример становления лидера оппозиционной этики. Эта этика по своей сути продолжает христианские императивы достойного поведения: не убий, не лжесвидетельствуй, не воруй и т. д. Навальный четко артикулирует задачу объединения этически нормальных граждан против околовластных офшорных патриотов, экономических извращенцев (отжимают чужое добро), "особистов" русского пути, воровского национального шовинизма и прочих препятствий для вхождения России в европейскую цивилизацию.

Для понимания логики его действий предлагаю мысленный эксперимент. Представим систему координат строительства домов: четыре разных дома – для людей с четырьмя этическими (±) различиями. Эволюционно правильный дом-дворец (+++) строят нормоэтики с прорабом Навальным; они знают и различают, что такое хорошо и что такое плохо. Одновременно с ним и слева от дворца оптимисты (этические мутанты) строят для себя сарай без крыши (++−); для них терпимо и одинаково хорошо всё позитивное и всё негативное. Под дворцом пессимисты роют себе подвал без дна (+−−); для них одинаково плох негатив и позитив, и они точно так же, как их антиподы-оптимисты, всё терпят и всё оправдывают. Наискосок от дома нормоэтиков, под сараем оптимистов и слева от подвала пессимистов, за счёт их ресурсов (крыша от одних, дно от других) строится самый дорогой и потому секретно спрятанный бункер-дворец (−−−) для моральных вывертышей под крышей прораба Путина. Четыре главных дома в одном государстве.

Примерно так в "государстве" нашей психики и этики различают сознание (дом – сарай) с подсознанием (подвал – бункер) по моральным критериям "хорошо – плохо" и физиологической этике "радости – огорчения". Вирусная агрессия COVID-19 проявила и обострила нравственные различия общества и власти по моральным (общественная санитария) и этическим (личная гигиена) критериям. Этические полюса социальных координат (привычка – пример – стыд) четко разделяют наших граждан на три основных страты: клиентура "бункера" (инверт-садисты), строители прекрасной России будущего (нормоэтики) и этические терпилы, они (и оптимисты, и пессимисты) в большинстве. За них бьются и перетягивают на свою сторону неравные пока ещё силы власти Путина и штабов Навального.

Любая власть априори имеет дело с "множественным человеком". Критерий "стыда" может стать тем фактором, который опрокинет тупиковую ситуацию в нашей стране. Для истинных демократов и либералов стыд является маркером достоинства, но среди диктаторов понятие "стыд" оценивается как лишняя химера, от которой надо избавляться любыми способами по логике "цель оправдывает средства". Путин обманами и репрессиями хочет пожизненно удержать верховную власть, так как ему не стыдно, а "стыдно" будет только перед пацанами, если он сгинет с богатеющего трона.

Однако никто ещё не отменял старый римский принцип "хлеба и зрелищ" как способа завоевания и удержания политической власти. Не случайно Путин уже заговорил про "хлеб", объясняя протесты бедностью, и про введение продовольственных сертификатов. О "зрелищах", за которые прямо-таки бьется власть, прекрасно высказался Константин Гаазе. "Если Алла Пугачева выйдет на улицу с плакатом "Свободу Алексею Навальному!", против неё начнутся репрессии, её уничтожат на федеральных каналах? Или закроют глаза?", - спросил Гаазе ведущий телепрограммы. Вот ответ эксперта: "Если Алла Пугачева в Instagram сожжет куклу вуду с портретом Путина, то режим падет, я думаю, в течение недели". Для построения "прекрасной России будущего сейчас", как и 90 лет тому назад, один из главных этических вопросов Максима Горького "С кем вы, мастера культуры?" исторически звучит более чем актуально.

Георгий Юрьев – эксперт по биосоциальным проблемам личности, доктор медицинских наук, кандидат психологических наук



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