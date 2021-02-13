Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Грани времени

Навальный как рок-звезда русской политики? "Грани времени" с Мумином Шакировым. Эфир в 19:05

Алексей Навальный, коллаж

В день святого Валентина Навальный зажигает фонарики. Будет ли власть устраивать облавы во дворах и скверах? Временные аресты не помеха проверенным чувствам. Ромео и Джульетты московского протеста. Актеры, режиссеры и музыканты против репрессий. Творцы перестали молчать.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с актрисой и телеведущей Татьяной Лазаревой, социологом Константином Гаазе и с театральным режиссером Иваном Вырыпаевым.

Видеоверсия программы

Подписывайтесь на телеграм-канал https://t.me/Shakirov_itogi

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG