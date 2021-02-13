В день святого Валентина Навальный зажигает фонарики. Будет ли власть устраивать облавы во дворах и скверах? Временные аресты не помеха проверенным чувствам. Ромео и Джульетты московского протеста. Актеры, режиссеры и музыканты против репрессий. Творцы перестали молчать.

Мумин Шакиров подводит итоги недели с актрисой и телеведущей Татьяной Лазаревой, социологом Константином Гаазе и с театральным режиссером Иваном Вырыпаевым.

Видеоверсия программы

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