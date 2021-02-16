Суд отказался удовлетворить иск Пригожина к главреду "Медузы"

Суд в Москве во вторник отказался удовлетворить иск бизнесмена Евгения Пригожина о защите чести и достоинства, который он подал к главному редактору издания "Медуза" Ивану Колпакову, главному редактору владимирского издания "Довод" Илье Косыгину и журналисту Максиму Шевченко. Об этом сообщил в своем телеграм-канале адвокат Сергей Бадамшин.

Информация об иске Пригожина к журналистам появилась в ноябре 2020 года. Поводом для разбирательства стало опубликованное "Доводом" интервью Шевченко, который возглавляет фракцию КПРФ в Законодательном собрании Владимирской области. В нём он назвал Пригожина "дважды судимым уголовником", у которого одной из статей была "вовлечение несовершеннолетних в проституцию". В тексте "Довода" слова Шевченко сопровождает ссылка на статью "Медузы" под названием "Право на забвение Евгения Пригожина. Что хочет скрыть о себе ресторатор, обслуживавший президентов России" от 9 июня 2016 года.

Бизнесмен посчитал слова о судимости за вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию. Пригожин потребовал от Шевченко, Колпакова и Косыгина по 5 миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда. Бизнесмен также требовал удалить публикации "Довода" и "Медузы" в течение 10 дней после вступления решения суда в законную силу и опубликовать опровержение.

В 2016 году Пригожин по закону о "праве на забвение" через суды требовал от "Яндекса", Google и Mail.ru удалить из поисковой выдачи публикации о "фабрике троллей" в Ольгино и о госконтрактах на обслуживание объектов Минобороны, которые получили связанные с ним компании. Позднее бизнесмен отказался от исков к "Яндексу" и Mail.ru. Иск к Google суд не принял к рассмотрению.