Суд признал первого губернатора Хабаровского края виновным в растрате

Суд в Москве признал виновным в растрате в особо крупном размере первого губернатора Хабаровского края, бывшего министра по развитию Дальнего Востока Виктора Ишаева. Он был арестован вскоре после того, как на выборах в регионе проиграл кандидат на пост губернатора от "Единой России".

Ишаев долгое время считался самым влиятельным политиком в регионе. Он возглавил администрацию Хабаровского края в 1991 году, с 1996 по 2009 год был губернатором края. Затем он занимал посты министра по развитию Дальнего Востока и полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе.

В 2013–2018 годах чиновник работал советником главы "Роснефти" Игоря Сечина и курировал проекты госкомпании на Дальнем Востоке. По версии следствия, он сдал компании в аренду офис в Хабаровске по завышенной цене, чем нанёс ей ущерб на 7,5 миллиона рублей.

В апреле 2019 года издание "Проект" сообщало, что уголовное дело против Ишаева может быть связано с политическими событиями в Хабаровском крае. Утверждалось, что Ишаев на выборах губернатора непублично поддержал кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. Он в итоге победил единоросса Вячеслав Шпорта.

Сейчас Фургал арестован и ожидает суда в Москве, его обвиняют в серии заказных убийств. Наказание 72-летнему Ишаеву будет назначено судом позднее, гособвинение требует для него 7 лет заключения.