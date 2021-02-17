"Лидер медиасекты". Украина добивается выдачи блогера Анатолия Шария

16 февраля 2021 года Служба безопасности Украины (СБУ) объявила о том, что проживающий сейчас в Испании украинский блогер и политик Анатолий Шарий обвиняется в государственной измене и нарушении равноправия граждан. Шарию может грозить от 12 до 15 лет лишения свободы.

Как подчеркивают в СБУ, гражданин Украины Шарий, регулярно выступая в том числе и на российских телеканалах, занимается "дискредитацией государственной политики Украины", "умышленно и целенаправленно" распространял недостоверную информацию об инициативах украинских властей и событиях на востоке страны. Следователи инкриминируют Шарию "подрывную деятельность против Украины" и полагают, что он действовал в интересах российских спецслужб. СБУ называет Шария "пропагандистом" и указывает, что с 2012 года он, вероятно, оказывал помощь России в "проведении специальных информационных операций" в Украине.

Реакция самого Анатолия Шария последовала молниеносно. "Благодарю СБУ за предъявление подозрения по статье "Государственная измена". Теперь мне не надо лишний раз доказывать в Евросоюзе, что все открытые против меня дела – чистая политика", – написал блогер в фейсбуке.

42-летний Анатолий Шарий – коренной киевлянин. Как утверждают СМИ, до прихода в украинскую журналистку в 2005-м он многие годы был игроком казино. В начале 2012 года Шарий бежал от уголовного преследования из Украины в Россию. Затем отправился сначала в Нидерланды, а потом в Литву, где получил статус беженца и вид на жительство в Европейском союзе, заявив, что на родине его пытались посадить в тюрьму якобы из-за журналистского расследования об участии представителей режима Януковича в наркобизнесе. На тот момент в Украине против Шария было открыто два уголовных дела. Первое по статье УК "Хулиганство": 1 мая 2011 в киевском "Макдональдсе" Шарий ранил из травматического пистолета посетителя, с которым у него завязался конфликт. Второе по статье УК "Заведомо ложное сообщение о совершении преступления с искусственным созданием доказательств обвинения". Журналиста обвинили в инсценировке покушения на самого себя 13 июля 2011 года. В 2013-м Шария арестовал Интерпол в Нидерландах по запросу украинских властей. Однако в его экстрадиции Украине тогда отказали.

В последнее время он живет в Испании. С 2014 года распространяемые им видеоролики в социальных сетях дискредитируют смену власти Януковича, полицию, украинских военных, власти и СМИ. Шарий также был замечен в участии в кампании российских властей против оппозиционного политика Алексея Навального. Видеоблог и персональный сайт Шария монетизированы, то есть приносят прибыль от просмотров. Однако вряд ли на эти деньги он смог приобрести недвижимость на испанском побережье, считают в Киеве. По данным журналистов "Слідство.Інфо", в августе 2019 Анатолий Шарий стал владельцем дома площадью 230 квадратных метров на берегу моря в городе Рода-де-Бара в Каталонии, Испания, стоимостью примерно в миллион евро. На волне популярности своего YouTube-канала Анатолий Шарий пошел в украинскую политику. В 2019 году у него появилась собственная партия, участвовавшая в парламентских выборах 2019 года. Самого Шария Центральная избирательная комиссия Украины отказалась зарегистрировать кандидатом, поскольку он не проживал в Украине последние пять лет, как того требует закон. Партия Шария не преодолела установленный для прохождения в Раду пятипроцентный барьер – ее поддержали лишь 2,23% избирателей, однако по итогам местных выборов минувшей осенью члены партии Шария получили депутатские мандаты в нескольких областных и городских советах на юге и востоке Украины.

Партия Шария сотрудничает с "Оппозиционной платформой – За жизнь", одним из лидеров которой является Виктор Медведчук – кум российского президента Владимира Путина. В последние годы Шарий был частым гостем в эфирах телеканалов 112 Украина, Newsone и ZIK. Эти каналы, подконтрольные Медведчуку, прекратили вещание после того, как 2 февраля 2021 года украинские власти ввели санкции против их собственника – соратника Медведчука, депутата Верховной рады Тараса Козака. Часть украинских экспертов считают Шария проектом Медведчука, другие называют проектом Кремля. Вот доводы украинского политолога Олега Саакяна:

– Судя по политическим, информационным телодвижениям господина Шария можно предположить, что это не креатура Медведчука, а его постоянное взаимодействие с российскими медиа и постоянное присутствие в украинском информационном пространстве с российскими нарративами наталкивает на мысль, что это, скорее всего, российский инструмент влияния, а не украинский.

– Как удалось Шарию, находясь за тысячи километров от Украины, создать свою политическую партию?

– Это дух времени. Дух времени, который предполагает сетевые структуры, дающие возможность развернуться тоталитарным сектам и действовать их лидерам дистанционно. Шарий сыграл на разочарованности части общества, на их ущемленных чувствах и канонизировал их через собственные медийные инструменты влияния в такой квази-политический проект, в котором, собственно, и политики то не было. Поэтому появление его партии – результат технологии построения медиасекты. Судя по информации в СМИ, могу предположить, что источники финансирования партии Шария исключительно российские. Этот господин очень часто резонировал с их интересами в Украине, а также с интересами Кремля и внутри России, когда, например, участвовал в кампании против оппозиционера Алексея Навального, – отмечает политолог Олег Саакян.

Факт участия Шария в травле Навального в России подтверждает его работу на российские власти, – убежден и украинский публицист, блогер Сергей Иванов:

– Да, это может служить своеобразным виртуальным доказательством. И хотя скептически отношусь к Навальному, но это факт: Шарий, сидя в Испании, занимался травлей кандидата в мэры Москвы Алексея Навального в интересах Сергея Собянина. Кроме того, мне известно, что украинские спецслужбы обладают документальными подтверждениями того, что финансирование Шария и его партии связано с Россией напрямую. К сожалению, пока не могут сказать больше на эту тему. Любой человек, который изучал контент Шария – понимает, на чьей стороне он играет. Например, он умышленно искажал факты по трагедии самолета рейса MH-17 "Малазийских авиалиний" в небе над Донбассом летом 2014 года, утверждая, что сепаратисты не сбивали лайнер ракетой из российского ЗРК "Бук" и это якобы могли сделать украинские военные. Хотя в это время уже были известны выводы Международной совместной следственной группы по расследованию этой катастрофы о том, что лайнер был сбит ракетой из российского зенитно-ракетного комплекса "Бук" с территории, контролируемой сепаратистами. Шарий также показывал в своих видеороликах российские танки в Донбассе, выдавая их за украинские. Есть достаточно много журналистских расследований, развенчивающих ложь и дезинформацию этого деятеля. Поэтому то, что Шарий работает на путинский режим, на Кремль у меня никогда сомнений не вызывало.

– Какова вероятность, что Шария экстрадируют из Испании в Украину?

– Украинским властям нужно предпринять целую серия процессуальных действий, чтобы экстрадиция стала возможной. Решение, как известно, принимает то государство, на территории которого находится подозреваемый. То есть все будет зависеть от правоохранительных органов Испании и от того, насколько объективно будет освещена деятельность Шария. Мы знаем, что в Литве, которая в 2012 году предоставила ему политическое убежище, сейчас уже признают, что Шарий действует на стороне Кремля в "информационной войне России против Украины", и у меня есть документ литовских властей именно с такой формулировкой, – говорит Сергей Иванов.

В Киеве полагают, что власти Литвы могут пересмотреть свое прежнее решение о предоставлении бывшему украинскому журналисту убежища. Тем временем, согласно информации члена наблюдательного совета "Укрзалізниці", бывшего депутата Верховной рады Сергея Лещенко, который ссылается на свои источники в правоохранительных органах, Офис генпрокурора Украины уже готовит документы на экстрадицию Анатолия Шария из Испании и объявление его в розыск по линии Интерпола. Сергей Иванов продолжает:

– Сейчас многие зависит от получения испанскими властями объективной информации об этом человеке. Шарий пытается всех своих критиков обвинять в нацизме, позиционирует себя антифашистом, всячески пытается вписаться в левую радикальную антифашистскую нишу, на которую есть мода в Европе, но это же бред... Мы должны понимать, что этот человек, позиционируя украинцев нацистами, на самом деле, сам являемся таковым, поскольку именно ему принадлежат такие высказывания как "цыгане – грязь мира" и "да здравствует нацизм", что жители западных регионов Украины "люди второго сорта" и так далее. Если говорить о том, что Шарий подозревается в государственной измене, то она есть даже символике его партии, на которой карта Украины показана без Крыма, не говоря уже о его непосредственном участии в информационных спецоперациях российских спецслужб против Украины. Кстати, против Шария были открыты в Украине и новые уголовные дела, связанные с уклонением от налогов и отмыванием денег. Кроме того, по моей информации, ряд общественных организаций и частных лиц готовят обращение к властям США с просьбой ввести санкции против Шария за его вмешательство в американские президентские выборы. Поэтому, думаю, что все неприятности у Анатолия только начинаются. И он, конечно же, может себя позиционировать как угодно, но многие журналисты из Украины, Литвы и других стран готовы опровергнуть каждое его слово. Если он позиционирует себя антифашистом, то антифашисты не требуют, как он, травить ромов в газовых камерах и не оправдывают Адольфа Гитлера. А все это есть в его текстах. И пока вопрос об экстрадиции не решен, у Анатолия Шария, очевидно, есть только один вариант: бежать в Россию и разделить там компанию скрывающих от украинского правосудия, – считает публицист Сергей Иванов.