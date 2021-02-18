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Лицом к событию

Забыть Навального

Вениамин, котррый был задержан на протестной акции в поддержку Навального 23 января 2021

Сначала из каждого утюга. Чтобы намертво вбить, что заграничный шпион и предатель. Потом посадить. Потом забыть. Сделать так, чтобы все забыли. Технология, которую власть не первый раз применяет в отношении своих врагов. Сработает ли на этот раз? Обсуждают политолог Станислав Белковский и социолог Денис Волков. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Телефон прямого эфира 8-800-200-22-12. Звоните начиная с 19.05.

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