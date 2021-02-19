Комиссия регионального управления МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу отчиталась об увольнении начальника нижневартовского управления полиции Олега Сураева после игры школьников в протестующих и полицейских. При этом в конце января об увольнении Сураева уже сообщалось, а на его должность был назначен другой человек.

О дисциплинарном взыскании МВД сообщило после инцидента в одной из городских школ. Школьникам старших классов был проведён "урок мужества" с участием полицейских и сотрудников Росгвардии. Ученики были поделены на "сотрудников ОМОНа" и "протестующих". Последние кидались в ОМОН мячами, после чего один из них был задержан. Школьникам так же разрешили отработать удары дубинками и ногами.

После публикации видео с урока, его организаторы были проверены, было сообщено о дисциплинарных наказаниях полицейских и сотрудников школы. В администрации Нижневартовска сообщили, что проверка властей выявила нарушения санитарно-эпидемиологических требований, но не нашла нарушений закона "Об образовании". Директор школы заявила, что дети были "в восторге" и жалоб администрации не поступало, — передаёт Сибирь.Реалии.

В пятницу региональное управление МВД заявило, что после урока уволен исполняющий обязанности главы городской полиции Олег Сураев. В начале февраля министерство уже сообщало о его снятии с должности. Тогда сообщалось, что на место Сураева временно назначен полковник полиции Юрий Сероштан. Он должен был занимать пост до возвращения из командировки постоянного руководителя — Фаниса Хаматова.

Местный телеканал "Мегаполис" же вовсе утверждал 31 января, что Сураев написал заявление об увольнении в конце месяца. Хаматов по-прежнему указан руководителем городской полиции на её официальном сайте.