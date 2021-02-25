Минздрав вдвое снизил стоимость вакцины "Спутник V"

Министерство здравоохранения России более чем в два раза снизило предельную отпускную цену на вакцину против коронавируса "Спутник V". Теперь она составляет 866 рублей 81 копейку за два компонента.

"Снижение цены стало возможным в результате отработки и оптимизации технологии промышленного производства вакцины, а также значительного роста объемов ее производства в целях массовой вакцинации населения России", — приводит слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова пресс-служба правительства. Как уточнил глава Минпромторга, цена является единой для всех производственных площадок.

Ранее зарегистрированная цена за два компонента вакцины "Спутник V" составляла 1942 рубля. Новая цена зарегистрирована пока только для двух производителей готовой лекарственной формы — филиал "Медгамал" НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи и "Р-Фарм". Для остальных — "Биннофарм", "Генериум", "Биокад", "Лекко", "Фармстандарт-Уфа-ВИТА" — до 5 марта 2021 года действуют прежние цены, отмечает "Фармвестник".

Отпускная цена — это цена, за которую свою продукцию реализует предприятие-производитель. Она обычно ниже, чем цены для конечных покупателей. "Спутник V" — первая российская вакцина против коронавируса, разработанная в московском центра имени Гамалеи. В России она была зарегистрирована в августе 2020 года. Именно ей сейчас в основном прививают россиян.

В России зарегистрированы еще две вакцины против коронавируса — "ЭпиВакКорона" от новосибирского центра "Вектор" (предельная отпускная цена — 1908 рубля за одну двухкомпонентую дозу) и "КовиВак" от московского центра имени Чумакова (на нее предельная отпускная цена еще не установлена). Их масштабное производство пока не запустили.