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Дороги к свободе

Санкции против Медведчука, приговор Стерненко. Эфир в 20:30

Виктор Медведчук

Сергей Высоцкий и Дмитрий Орешкин о том, как президент Зеленский воюет против всех

Не приведет ли нынешняя политическая ситуация в Украине к новому витку дестабилизации? В чем заинтересован Кремль? Виталий Портников беседует с украинским журналистом Сергеем Высоцким и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Эфир в 20:30.

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