Санкции против Медведчука, приговор Стерненко. Эфир в 20:30

Не приведет ли нынешняя политическая ситуация в Украине к новому витку дестабилизации? В чем заинтересован Кремль? Виталий Портников беседует с украинским журналистом Сергеем Высоцким и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Эфир в 20:30.
Сергей Высоцкий и Дмитрий Орешкин о том, как президент Зеленский воюет против всех
Не приведет ли нынешняя политическая ситуация в Украине к новому витку дестабилизации? В чем заинтересован Кремль? Виталий Портников беседует с украинским журналистом Сергеем Высоцким и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Эфир в 20:30.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.