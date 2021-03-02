Санкции против Медведчука, приговор Стерненко. Эфир в 20:30

Не приведет ли нынешняя политическая ситуация в Украине к новому витку дестабилизации? В чем заинтересован Кремль? Виталий Портников беседует с украинским журналистом Сергеем Высоцким и российским политологом Дмитрием Орешкиным. Эфир в 20:30.