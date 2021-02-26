Президент Армении пока не подписал ходатайство об отставке главы Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян пока не подписал ходатайство об увольнении начальника Генштаба страны Оника Гаспаряна. В администрации президента сообщили "Интерфаксу", что он "выразит свою

позицию в трехдневный срок".

Ранее бывший министр юстиции Армении Арпине Ованнисян заявила, что президент отказался подписывать ходатайство, однако в администрации Саркисяна такую трактовку отвергли.

С обращением отправить в отставку начальника Геншаба к президенту в четверг, 25 февраля, обратился премьер-министр Никол Пашинян. Если он обратится с новым ходатайством об отставке Гаспаряна, то президент, согласно законодательству Армении, может подписать документ либо обратиться в Конституционный суд.

Поводом для нового конфликта стали призывы военных к отставке премьера после его высказываний о неэффективности российских ракетных комплексов "Искандер" во время вооружённого конфликта в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Пашинян в ответ заявил о попытке военного переворота. Сторонники премьера и оппозиция начали массовые акции протеста.

В пятницу представители оппозиции устроили шествие в центре Еревана. Митингующие перекрыли один из проспектов с требованием отставки премьера. Несколько тысяч человек направились к резиденции президента Армении. Как сообщает ТАСС, Армен Саркисян дал согласие на встречу с представителями оппозиции.