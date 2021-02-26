Власти Москвы отказались устанавливать памятник на Лубянке

Власти Москвы решили не устанавливать памятник на Лубянской площади. Голосование на портале "Активный гражданин" по выбору между скульптурой основателя ВЧК Феликса Дзержинского и князя Александра Невского остановлено. Об этом в своём блоге сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города заявил, что пока Лубянка останется в прежнем виде. К вопросу выбора архитектурного сооружения на площади мэр предложил вернуться позднее. "После двух дней голосования с небольшим отрывом побеждали сторонники Александра Невского, но все же очевидно, что общественное мнение разделилось примерно пополам. А само голосование все больше превращается в противостояние людей, придерживающихся разных взглядов. И это не очень хорошо. Для такого рода решений, на мой взгляд, требуется больше согласия людей", – говорится в блоге Собянина.

Ранее Совет Общественной палаты Москвы решил провести опрос об установке памятника на Лубянской площади. На голосование вынесли только две "кандидатуры" – демонтированный в 1991 году памятник Феликсу Дзержинскому и памятник Александру Невскому, который пока не существует. Другие варианты – не устанавливать памятник вовсе, установить фонтан, установить памятник другому историческому лицу – были отвергнуты.

Онлайн-голосование должно было пройти с 25 февраля по 5 марта на московском портале "Активный гражданин" и сайтах московских СМИ. Также собирались опросить московских муниципальных депутатов.

Би-би-си связывало довольно неожиданное появление в общественных дискуссиях темы памятника на Лубянке и быструю реакцию московских властей со стремлением "перебить повестку", отвлечь людей от обсуждения судьбы Алексея Навального и акций протеста.