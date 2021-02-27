Шесть лет без Немцова. Акция памяти убитого оппонента Путина

27 февраля исполняется шесть лет со дня убийства в Москве у стен Кремля оппозиционного политика Бориса Немцова. Впервые за эти годы многотысячного марша его памяти в столице не будет, в его согласовании отказали власти под предлогом санитарно-эпидемиологических ограничений во время пандемии. В ответ оппозиция предложила в этот день просто принести цветы на Большой Москворецкий мост – на место гибели политика. В таком же формате траурные акции пройдут, в частности, в Нижнем Новгороде и Санкт-Петербурге.

Прямая видеотрансляция из центра Москвы:

Мэрия Москвы 24 февраля пообещала не мешать траурным мероприятиям, запланированным в день смерти Бориса Немцова. Об этом "Открытым медиа" рассказали члены оргкомитета марша памяти Немцова – глава совета муниципальных депутатов округа Красносельский Илья Яшин и оппозиционер Дмитрий Гудков, которые провели переговоры с представителями властей города. С их слов, единственным условием для проведения мероприятий со стороны мэрии стало соблюдение санитарных норм всеми, кто собирается прийти на место гибели Немцова.

Несмотря на заявления мэрии Москвы, почти за неделю до годовщины гибели Бориса Немцова в Москве полицейские впервые за все эти годы обнесли оградой народный мемориал на месте гибели политика. Двух волонтёров, дежуривших там и ухаживающих за мемориалом, задержали якобы для проверки "на ранее совершенные преступления". В это время коммунальщики очистили мост от цветов и портретов Немцова, оберегаемых волонтёрами. Их отпустили из отдела полиции без претензий.

"Собираться не надо, цветы не выкладывать"

В тот же день поздним вечером на мост потянулись люди, возмущённые очередным уничтожением мемориала:

– Я поздно увидела сообщение, что разграбили мемориал и задержаны волонтёры, – вспоминает жительница Москвы Анна Дулевская. – Конечно, я не могла не быть в этот вечер на том месте. Мне казалось, что все должны быть там, что произошло что-то чудовищное – посягают на память. Я хотела купить цветы, но цветочные магазины по пути были закрыты. Поэтому я просто туда пошла. К сожалению, на месте гибели Бориса Ефимовича Немцова никого не было, кроме меня и двух молодых сотрудников полиции.​

"Я вам объяснил: здесь собираться не надо, проходите мимо," – заявил полицейский Анне Дулевской на Большом Москворецком мосту, попутно консультируясь с начальством, стоит ли её задержать и отвезти в отдел полиции. Диалог Дулевская сняла на видео. За кадром осталось её задержание:

– В этот же момент проходила пара, которая как раз хотела положить цветы на мосту, – рассказывает Анна Дулевская. – Им запретили. Сказали, что если они сейчас положат цветы, то будут задержаны. Видео мне снимать не запрещали. Так что меня в тот вечер задержали именно потому, что я остановилась и сказала, что это моё право – стоять там, где я хочу, что я буду здесь стоять.

– В отделе полиции были ли к вам какие-либо претензии, обвинения в чём-то?

– Нет. В отделение меня привезли, я стояла в предбаннике где-то полчаса. Дежурный за стеклом что-то обсуждал с полицейским, с которым я ехала в машине. Потом мне просто сказали "не бойтесь, ничего страшного, никакого штрафа не будет, протокола никакого не будет. Вы просто сейчас назовёте свои данные, мы их перепишем, проверим и отпустим". Собственно, это и произошло.

"Возникли трения"

Задержания продолжились и на следующий день, когда волонтёры "Немцова моста" попытались восстановить мемориал. Желающих возложить цветы на мосту пугали той же участью.

Среди задержанных оказался Аркадий Коников. На мосту он дежурит практически с самого появления народного мемориала. По его словам, волонтёров задерживали без объяснения причин. Он с соратниками, впрочем, сталкивается с подобным не в первый раз:

– Такие налёты в первый год существования мемориала случались регулярно, – рассказывает Аркадий Коников. – Регулярно ночных дежурных забирали в полицию, ни в чём не обвиняя, выпускали, сносили за это время мемориал. Утром приходилось его восстанавливать. Власти решили, видимо, снести окончательно и не допустить массового возложения цветов 27 февраля, в шестую годовщину. Почему? Наверное, это связано с их боязнью массовых каких-то действий, даже самых мирных. В конце концов, 23 января была совершенно мирная акция и 31 января была мирная акция (акции в Москве и в других городах России в поддержку Алексея Навального – РС). Где-то людей уже хватали просто так, даже случайных прохожих. Репрессии ужесточаются, усиливаются, потому что власть перепугана. У нее больше нет ресурсов задобрить каждого, количество недовольных растёт.

Мы ждём, что все вернётся на круги своя, что нам не станут мешать

На 24 февраля активисты анонсировали ещё одну попытку восстановить мемориал памяти Немцова – теперь уже практически в преддверии годовщины гибели оппозиционера. С этими планами внезапно совпали снегоуборочные работы на Большом Москворецком мосту, причём коммунальщики дежурили в районе мемориала заблаговременно. Но на мост вернулись цветы и портреты Немцова:

– Мы ждём, что все вернётся на круги своя, что нам не станут мешать, что 27 февраля, в шестую годовщину убийства Немцова, люди будут самостоятельно по собственному усмотрению, когда им удобно, приходить в течение дня на мемориал и класть цветы, – рассказывает Аркадий Коников.

К этому моменту уже было известно, что традиционный марш памяти Немцова, ежегодно собиравший десятки тысяч людей, в 2021 году не состоится из-за антикоронавирусных ограничений. Оргкомитет марша предложил людям самостоятельно возлагать цветы в траурный день. "Это мемориальное мероприятие, но не митинг и не шествие (они сейчас в Москве запрещены из-за антиковидных ограничений). Поэтому от плакатов советуем воздержаться: не надо давать полиции поводы для задержаний. У граждан есть право отдать дань памяти Немцова. Мы сделаем всё, чтобы у нас с вами была возможность это право реализовать, а мероприятие прошло мирно и без конфликтов", - написал в фейсбуке от имени оргкомитета глава Красносельского района Москвы Илья Яшин.

Соратники Немцова направили в мэрию столицы открытое письмо с просьбой не препятствовать возложению цветов на Большом Москворецком мосту. Письмо в мэрию ушло ещё до задержаний активистов на мемориале:​

Может быть, как-то они связывают в одно целое поддержку Навального и место памяти Бориса Немцова

– Эти задержания очень похожи на быстрый ответ заявителям: позиция власти в отношении марша Немцова и в принципе всего этого мемориального движения поменялась, – предположила Анна Дулевская. – Потом уже, спустя несколько дней, когда я пошла снова на мост, полиция вела себя более адекватно, и цветы можно было спокойно положить. Мне пришла мысль, что, возможно, это как-то было связано с судебными процессами, которые в это время, 20 февраля, шли над Алексеем Навальным. Может быть, как-то они связывают в одно целое поддержку Навального и место памяти Бориса Немцова, что оппозиционеров нужно остерегаться и опасаться в любых проявлениях.

Авторам письма в мэрии пообещали не мешать траурным мероприятиям в день памяти Бориса Немцова, а недавнюю зачистку мемориала назвали "недоразумением":

Они убрали с моста портреты Немцова и цветы, которые приносили люди

"Сказали, что это было связано с необходимостью чистить мост, якобы у коммунальщиков возникли трения с волонтёрами, которые там дежурят", – цитировали “Открытые медиа” политика Илью Яшина. "Недоразумение" повторилось уже в частном порядке: 25 февраля мемориал вновь разграбили. Сначала полиция задержала волонтера, и сразу же туда пришли члены прокремлёвского движения SERB - они убрали с моста портреты Немцова и цветы, которые приносили люди.

Помимо возложения цветов 27 февраля, активисты запланировали онлайн-марафон "День Немцова".

Но это не альтернатива отменённому маршу, уточняет депутат Красносельского района Москвы и сопредседатель московского отделения движения "Солидарность" Илья Мищенко:

Мы хотим, чтобы о нём помнили

– Последние 2 года мы проводили памятные выставки в Сахаровском центре: с фотографиями, с показом фильма, там выступали те, кто знал Бориса. Соответственно, наш марафон – это аналог не марша, а вот таких офлайн-выставок в связи с ограничениями. Мы выбрали вариант видеотрансляции, где в основном записанный, конечно, контент: фильмы, видеонарезки, в том числе те, которые раньше никто не видел. Будут и выходы в прямой эфир с кладбища, с моста и от дома, где жил Немцов.

Многие из нас, соратники Бориса по движению "Солидарность", знали его лично. Для нас его гибель – это и личная трагедия. Мы понимаем по прошествии шести лет, какой это был прозорливый человек, какой величины политик – не делая из него ангела, но понимая его масштаб. Мы хотим, чтобы о нём помнили, чтобы его идеи и тип политического поведения – всё это было сохранено и не прошло сиюминутно, – рассказывает Илья Мищенко.​

Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года в центре Москвы. В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых уроженцев Чечни, приговорив их к лишению свободы на сроки от 11 до 20 лет. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина.