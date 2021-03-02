В Нигерии освобождены сотни девочек, которых похитили из школы

В Нигерии освобождены сотни девочек, которых похитили на прошлой неделе из школы в штате Замфара, на северо-западе страны.

Все 279 учениц на свободе, заявили журналистам местные власти. Они назвали некорректным предыдущее число похищенных, которое фигурировало в СМИ – 317. Одновременно, как пишет Reuters со ссылкой на администрацию нигерийского штата, часть детей сбежали сами, чем и объясняется возникшая разница в данных.

Как сказал губернатор Замфары Белло Матавалле, с целью освобождения девочек "был преодолен ряд препятствий", но как именно это произошло, не сообщается. В Нигерии, где подобные похищения случаются достаточно часто, региональные чиновники не признают, что дают бандитам выкупы. При этом в пятницу на прошлой неделе, когда вооруженная группа напала на школу и похитила учениц, президент страны Мохаммаду Бухари призвал местные власти "пересмотреть их политику передачи преступникам денег и автомобилей", указав на то, что подобная практика обернётся "катастрофой".

Помимо денег члены преступные группировки часто требуют в обмен на заложников выхода из тюрем своих осуждённых сообщников.