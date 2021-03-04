Учительница математики из средней школы в Якутске заявила, что её вынудили уволиться из-за отказа от вакцинации от коронавируса нового типа. Об этом она рассказала изданию Sakhaday.

По словам педагога, имя которого не приводится, в коллективе ей заявили, что её отстранят от работы, если она не будет прививаться. После отказа от вакцины к учителю стали придираться, завуч накричала на неё при учениках, её стали обвинять в невыполнении рабочих требований, — утверждает она. По её мнению, многие её коллеги отказались бы от вакцины, если бы не давление руководства.

Школа ответила на публикацию издания коллективным письмом, в котором утверждается, что учительница уволилась после того как её попросили объяснить, почему она плохо работает. В местном управлении образования сообщили о начале проверки ситуации.

О массовой вакцинации от ковида в России власти объявили в декабре, учителя и медработники должны были первыми получить препарат “Спутник V”. В декабре иммунизация от коронавинусрной инфекции попала в Национальный календарь профилактических прививок.

При этом в законодательстве нет чёткого ответа, может ли учитель отказаться от вакцинации не по медицинским показателям, — отмечает газета "Коммерсантъ". С одной стороны от учителей требуют прививаться многочисленные распоряжения и служебные инструкции. С другой — любое медицинское вмешательство в России, а вакцинация им считается, должно быть, по закону, добровольным.