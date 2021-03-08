"После прививки отказали ноги". Вызывают ли вакцины от COVID-19 другие болезни?

"Ребенок уже превратился в инвалида! А начальник военного госпиталя говорит: "Что вы панику поднимаете! Он солдат. У него высокие физические нагрузки. Может у него это растяжение мышц, или ногу подвернул". Но ведь от растяжения мышц не утрачивается функциональность мочевой системы и ЖКТ", – рассказывает мать курсанта Смоленской военной академии Оксана Беспалько. Ее сыну сделали прививку от коронавируса в феврале. В конце месяца у него отказали ноги. Сейчас курсант парализован, врачи диагностировали развитие синдрома Гийена-Барре.

Пост с подробным описание истории Кирилла Беспалько появился в соцсетях 5 марта. По словам отца курсанта, сын был абсолютно здоров до вакцинации. В детстве не болел никакими аутоиммунными заболеваниями, медосмотр для поступления в военную академию тоже прошел успешно. Развитие синдрома Гийена-Барре у Кирилла родители связывают именно с прививкой.

Почти сразу появилось легкое недомогание

Какой именно вакциной прививали курсантов, никто не говорит. Родители отмечают, что заключение военно-врачебной комиссии о том, какую вакцину сыну ставили, какими лекарствами его лечили и проводили ли какое-либо обследование перед этим, они пока не получили. На вопросы Радио Свобода родители отвечать отказались, отметив, что больше не комментируют ситуацию.

Кирилла вакцинировали в десятых числах февраля. Почти сразу у него появилось легкое недомогание, а температура поднялась до 37,5 градусов. Эти симптомы отнесли к индивидуальной реакции на прививку.

1 марта он уже не мог сам ходить

23 февраля Кирилл позвонил маме и сказал, что у него болят ноги и он не может встать. По словам Оксаны Беспалько, сын сразу сообщил о недомоганиях курсовому офицеру, а тот в свою очередь отправил его в санчасть. Там Кириллу померили температуру – она была 35,5, давление было повышенным. После этого его отправили обратно. 25 февраля Кирилл уже не чувствовал стоп и пальцев ног. Врач осмотрел его и отправил в военный госпиталь.

Там Кирилла принял терапевт и сообщил родителям, что "лечение назначено". Однако через несколько дней, 1 марта, курсант уже совершенно не мог самостоятельно ходить. Начальник госпиталя утверждал, что это следствие "растяжения мышц". Тогда родители забили тревогу.

По словам невролога из Екатеринбурга Ирины Волковой, синдром Гийена-Барре лечится в России довольно эффективно. Самая большая сложность состоит в именно постановке диагноза. Если лечение начать поздно, может произойти паралич дыхательной мускулатуры, и тогда человек может умереть, говорит она.

Он не раненый, чтобы вызывать вертолет

Об истории курсанта она Волкова узнала из соцсетей. "Он ведь еще в конце февраля жаловался. Просто, видимо, те, кому он о симптомах говорил, не знали, что такое синдром Гийена-Барре. В санчасти может фельдшер сидел, или у врача знаний об этом синдроме не было. Почему врачи дальше не оценили серьезность ситуации, вызывает вопросы", – отмечает невролог. Радио Свобода направило запрос в самарскую военную академию с просьбой прокомментировать ситуацию, но ответа пока не было.

Когда сын не смог больше встать, Оксана Беспалько попросила начальника госпиталя вызвать реанимобиль или вертолет, чтобы перевезти Кирилла в Москву. "Мы стояли на коленях перед руководством госпиталя. Нам ответили: “Он не раненый, чтобы вызывать вертолет”", – рассказывает мать курсанта. Чем лечили Кирилла в военном госпитале в Смоленске, также непонятно. Родители утверждают, что ему не давали ничего, кроме "Лорантадина" и витаминов. Радио Свобода отправило запрос в департамент здравоохранения Смоленской области для прояснения ситуации, ответа пока нет.

3 марта руководство все-таки пошло навстречу родителям: Кирилла перевезли в реанимацию в военный госпиталь в Подольск. Там ему и поставили диагноз – синдром Гийена-Барре. При этом заболевании иммунная система поражает нервную, что приводит к мышечной слабости и потере чувствительности. В этот же день курсанта перевезли в реанимацию в московский военный госпиталь имени Вишневского.

Какое лечение назначено Кириллу сейчас, неизвестно. По словам Оксаны Беспалько, он "не падает духом, борется". Состояние по-прежнему тяжелое.

Болезнь плохая, но потихонечку отступает

Кирилл не первый, у кого развился синдром Гийена-Барре после вакцинации от коронавируса. В начале февраля в такой ситуации оказалась школьный учитель из Великих Лук Наталья Трифонова. У нее парализовало все тело. "После 20-ти дневного лечения в Пскове её привезли в Питер в Национальный Медицинский Исследовательский Центр, что на улице Аккуратова. Реанимация. ИВЛ. Ежедневные "сводки с фронта". Молитвы за Наталью Павловну", – написал у себя на странице друг семьи Вячеслав Ковалев.

Историю подтвердил муж Натальи Владимир Быстров, отметив, что более подробно он комментировать ситуацию пока не готов. "Единственное, что мы можем отметить – это отличную работу врачей, медсестер на всех этапах болезни. От фельдшера скорой помощи, до реаниматологов Великих Лук, Пскова и Санкт Петербурга. Болезнь плохая, тяжелая, но благодаря им она потихонечку отступает", – рассказал Быстров.

Связаны ли напрямую вакцинация и развившийся после нее синдром Гийена-Барре, пока сказать сложно. По словам Ирины Волковой, никаких исследований на эту тему еще не проводилось. "По "Спутнику V" и другим вакцинам таких сообщений раньше не было. После коронавируса синдром Гийена-Барре случался, но связи четкой не доказано. По аналогии с гриппом, который тоже замечен в провокации синдрома Гийена-Барре, этот аутоиммунный синдром гораздо чаще возникает после болезни, и редко после вакцинации против оного", – отметил в свою очередь врач-терапевт клиники "Чайка" Антон Аверинов.

У него был даже пролежень до кости

После перенесенного коронавируса синдром Гийена-Барре развился у жителя Екатеринбурга Алексея Фоминых. Сейчас он находится в реабилитационном центре доктора Волковой. Он уже третий пациент, который попал сюда с таким синдромом после коронавируса.

Фоминых переболел коронавирусом в начале лета. Перенес болезнь он достаточно легко, рассказывает его врач Ирина Волкова. Синдром Гийена-Барре у него развился только в ноябре. На реабилитацию Фоминых поступил в очень тяжелом состоянии. "Он сам не мог ходить, похудел на 30 килограммов. У него был даже пролежень до кости", – вспоминает невролог.

Сейчас, по словам врача, Фоминых практически восстановился. 17 февраля его должны выписать домой: почти сразу он планирует вернуться на работу. Обычно восстановление пациентов с синдромом Гийена-Барре занимает около года, отмечает Волкова, так что история жителя Екатеринбурга – скорее исключение. Бывает, что параличи длятся и несколько лет: все зависит от степени поражения нерва.

Для того, чтобы восстановиться, Фоминых занимается в реабилитационном центре по 10 часов в день. "Физические нагрузки занимают два часа, потом проходит физиотерапия, тренировки мочевого пузыря, тренировки кишечника, работа с психологом и эрготерапия для рук", – рассказывает Волкова.

Рецидивы синдрома Гийена-Барре случаются редко. Сама врач не встречалась ни с одним таким случаем за все время своей практики. При этом ежегодно на реабилитацию к ней обращается по 5-7 таких пациентов.

У двух из них синдром Гийена-Барре развился на фоне коронавируса. Первой была молодая женщина из Казани. "На 7-10 день болезни коронавирусом у нее развился синдром Гийена-Барре, но там местные врачи быстро среагировали. У нее даже до параличей дело не дошло", – говорит Волкова.

Никто не застрахован ни от чего

Второй пациент тоже приобрел синдром Гийена-Барре во время болезни коронавирусом. Ему сразу поставили диагноз, поэтому процесс реабилитации прошел быстро. Но даже в этих случаях проследить четкую связь между развитием синдрома Гийена-Барре и коронавирусом, сложно. "Я думаю, что связь, скорее всего есть, но утверждать не берусь", – добавляет врач.

Она уверена: спровоцировать развитие синдрома Гийена-Барре может любая инфекция и стресс. На вопрос о том, могут ли вызвать такую реакцию прививки от коронавируса, Волкова отвечает аккуратно: вакцинироваться все равно нужно. "Любая манипуляция, которая в медицине производится, может дать осложнения. Никто не застрахован ни от чего. Но это не означает, что прививка плохая", – отмечает невролог.

О том, что COVID-19 может вызвать рецидивы аутоиммунных заболеваний, ранее уже сообщали врачи из Университетской больницы Роберта Вуда Джонсона в США. При этом отмечалось, что такое осложнение встречается только у 5% больных.