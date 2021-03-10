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Суд раскрыл показания свидетелей по "шпионскому" делу Цуркан

Суд раскрыл в приговоре бывшему топ-менеджеру компании "Интер РАО" Карине Цуркан показания свидетелей по ее делу, пишет РБК. В материалах говорится о конфликте Цуркан и президента Приднестровья Евгения Шевчука.

  • В конце 2020 года Мосгорсуд приговорил бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карину Цуркан к 15 годам лишения свободы в колонии общего режима. Её признали виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Ранее гособвинение попросило суд приговорить Цуркан к 18 годам колонии общего режима. Защита настаивала на невиновности Цуркан и оправдательном приговоре. Наряду с лишением свободы суд обратил в доход государства изъятые у неё 656 млн рублей.

В приговоре говорится, что, по версии ФСБ, "неустановленные должностные лица Минэнерго" в нарушение процедур передали Цуркан секретные сведения о поставках электричества на Украину. Но чиновники и менеджеры "Интер РАО" свободно обсуждали эти сведения между собой и не считали их секретными, заявили свидетели на процессе. Так, замминистра Вячеслав Кравченко диктовал их по телефону подчиненному Цуркан, а также обсуждал их с ней по почте на mail.ru. Цуркан утверждала, что к этим данным имели доступ "тысячи людей".

  • В результате конфликта с президентом Приднестровья Евгением Шевчуком глава "Интер РАО" Борис Ковальчук запретил ей командировки в регион, опасаясь за нее. Цуркан связывает этот конфликт со своим преследованием в России.
  • Во время последнего допроса Цуркан указала на реплику Ковальчука о "конфликтных ситуациях", которые возникали у нее по работе. Один из таких конфликтов был связан с принадлежащей "Интер РАО" Молдавской ГРЭС, которая находится в Приднестровье, работает на российском газе поставляет электричество в Молдавию. Конфликт привел к остановке работы станции и к тяжелому финансовому кризису в непризнанной республике.
  • Когда президент республики Евгений Шевчук своим указом в 2012 году повысил цену на газ, производить электроэнергию себе в убыток станция не могла, а срыв поставки в Молдавию привел бы к огромному штрафу. Тогда Цуркан сообщила молдавской стороне о риске "недружественных по отношению к станции действий со стороны руководства" республики.

По версии ФСБ, в 2004 году Карину Цуркан завербовал сотрудник молдавских спецслужб по имени Александр Попеску. В апреле 2015 года она получила электронную версию "проекта документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества" и впоследствии передала этот документ Службе информации и безопасности Молдавии. Эксперты в декабре 2016 года пришли к выводу, что информация в документе составляла гостайну. Сама Цуркан в интервью РБК заявляла, что "такого документа не существует в природе" и она никогда не была знакома с Александром Попеску.

Как пишет "Медиазона", спецслужба Молдавии якобы получила от Цуркан сведения о поставках электричества на территорию самопровозглашенных республик Донбасса, а затем эту информацию получили представители НАТО. В ФСБ уверены, что, располагая этой информацией, иностранные государства могли обвинить Россию в поддержке вооруженного конфликта на востоке Украины.

Цуркан вину не признаёт и считает предъявленные ей обвинения "абсурдными". Кроме того, защита полагает, что материалы о связи Цуркан с молдавской разведкой были подделаны. Как рассказывал адвокат "Команды 29" Иван Павлов, защитники "провели доскональный анализ" этих материалов и пришли к выводу, что документы были изготовлены позже указанной в них даты и подброшены российским спецслужбам специально для дискредитации Цуркан. Защита отмечала, что обвинение основано на плохо читаемых ксерокопиях анкеты агента, составленной в отношении Цуркан молдавской разведкой, и разведывательных сообщений. При этом информация в анкете не соответствует действительности, а сама анкета составлена с многочисленными орфографическими и грамматическими ошибками. ФСБ отказывалась сообщить источник происхождения этих документов, ссылаясь на показания единственного засекреченного свидетеля.

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