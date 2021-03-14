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Археология. Будущее

Призраки сепаратизма. Эфир в 18:05

Петр Осколков, старший научный сотрудник Института Европы РАН: угрожает ли Европе распад государств?


Призрак бродит по Европе: призрак сепаратизма. После «брекзита» в Шотландии готовятся к новому референдуму о независимости от Великобритании. Сторонники независимой Каталонии завоевали абсолютное большинство в региональном парламенте. Сепаратистские настроения сильны в Стране Басков, во Фландрии, на Корсике, в Северной Италии… Увидим ли мы распад европейских держав и появление десятка новых государств? Насколько велика угроза сепаратизма для современного мира и для России?

Гость программы – Петр Осколков, старший научный сотрудник Отдела исследований европейской интеграции Института Европы РАН. Эфир в 18:05.

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