Госдума приняла во втором чтении законопроекты об административной и уголовной ответственности за оскорбление ветеранов Второй мировой войны, приравнивание СССР к нацисткой Германии и отрицание решений Нюрнбергского трибунала. Максимальный срок лишения свободы за эти нарушения будет составлять до пяти лет в колонии.

Законопроекты приравнивают оскорбление ветеранов или клевету против них с реабилитацией нацизма. Документ был предложен депутатом Ириной Яровой на фоне судебного процесса против оппозиционера Алексея Навального. Он обвинялся в клевете против одного из актёров, снявшегося в рекламной видео государственного канала RT и оказавшегося ветераном Второй мировой.

Вторая мировая война завершилась более 75 лет назад, то есть самым младшим её участникам сейчас около 90 лет. Ветеранов-фронтовиков в России в 2019 году оставалось в живых около 75 тысяч человек. Лиц, имеющих статус ветеранов, хотя они и не воевали, существенно больше. Речь прежде всего о тружениках тыла.