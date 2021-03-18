Суд отменил штраф жителю Петербурга с нарушениями слуха и речи

Городской суд Санкт-Петербурга отменил постановление нижестоящего суда, который оштрафовал слабослышащего Евгения Агафонова за скандироание лозунгов на акции 31 января в поддержку политика Алексея Навального, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В начале февраля суд оштрафовал на пять тысяч рублей местного жителя Евгения Агафонова по статье о нарушении порядка проведения публичного мероприятия. В составленном на него полицейскими протоколе говорится, что житель Петербурга "совместно с другими участниками публичного мероприятия скандировал лозунги". Агафонов является инвалидом третьей группы по слуху и не может говорить. В протоколе было указано, что он вместе с другими митингующими скандировал лозунги "Свободу Навальному", "Мы здесь власть", "Путин — вор", "Долой царя" и игнорировал призывы полицейских прекратить акцию.

В день задержания петербуржец шёл в магазин. Агафонов утверждает, что об акции ничего не знал. Его задержали, когда он пытался показать полицейским, что не слышит. В отделе Агафонов провёл 9 часов, ему не предоставили переводчика. Адвокат задержанного уточнил, что его подзащитный не понимал разъяснения полицейских и не знал, какие у него права и обязанности. Суд назначил Агафонову наказание ниже низшего предела.