"Как в фильме про зомби". Концерт в Лужниках глазами "массовщика"

Участников митинга-концерта в Лужниках в честь очередной годовщины аннексии Крыма по привычной традиции набирали на сайтах массовок. Как часто бывает в таких случаях, обещанные деньги выплатили не всем. Москвич Азамат Байженов опубликовал видео своего конфликта с девушкой-"бригадиром", которая отказалась отдавать ему заработанное после окончания концерта, и поделился с Радио Свобода своими ощущениями от увиденного.

Концерт в Лужниках уже вызвал бурю негодования в соцсетях из-за несоблюдения его организаторами и зрителями противоэпидемиологических мер – многие комментаторы сочли это лицемерием на фоне "санитарного дела", по которому сейчас в Москве судят участников акций в поддержку Алексея Навального. Муниципальный депутат Илья Яшин потребовал наказать организаторов мероприятия, на что пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков ответил, что стадион был заполнен лишь на 50% – как того требуют установленные в Москве на период пандемии коронавируса правила.

Это далеко не первое выступление Путина на самом большом стадионе Москвы. В 2018 он уже участвовал в подобном мероприятии накануне президентских выборов, и тогда СМИ уже писали о том, что зрителей для для него набирают на сайтах по подбору массовок. Без бюджетников и массовки за деньги не обошлось и на этот раз. В большинстве объявлений указывалась цена в 350-500 рублей за 3 часа присутствия на стадионе. Значительную часть присутствовавших составляли бюджетники, например, как написала в фейсбуке муниципальный депутат района Черемушки Юлия Щербакова – дворники, работающие в ГБУ "Жилищник".

Были среди присутствующих и персонажи с более экзотичным бэкграундом. Например, председатель незарегистрированной в Минюсте общественной организации "СССР – Идущие Вместе" (где СССР расшифровывается как "Союз Сильных Семей России") Кристина Чиркова. Именно с ней, как выяснило Радио Свобода с помощью сервиса по распознаванию лиц FindClone, возник конфликт у Азамата Байженова, москвича, который часто подрабатывает участием в телешоу и киносъемках. После окончания концерта Байженов попросил у Чирковой отдать ему обещанные деньги, однако Чиркова, сославшись на "отчетность", отказалась платить и попросила одного из своих помощников вывести "провокатора" со стадиона. Попутно она разговаривала по телефону и объясняла другим участникам массовки, что им надо "собраться на точке" и "сфоткаться".

– 7-е число, все.

– Мне сейчас надо!

– А нету, потому что есть отчетный период.

– Что значит "отчетный период"?

– Мне охрану вызвать? Сейчас тебя заберут. Будешь в ОМОНе сидеть.

– Вызывайте! Почему мне сразу об этом не сказали?

– Все знают. Вы из какой группы?

– Я не помню, из какой.

– Вот из той группы ты и получил информацию. Везде написано, во всех группах, когда я брала людей, я писала – [оплата] с 1 по 7 апреля.

В тиктоке Байженова видео уже набрало более 100 тысяч просмотров. В его аккаунте есть и ролики, которые он снял перед началом концерта. По словам Байженова, он не знал, что идет на политическое мероприятие с участием Владимира Путина:

"Честно говоря, я пришел сегодня на концерт сюда чисто случайно. Мне написала одна женщина и попросила прийти на концерт. Я не знал, что это концерт Путина и что здесь вообще что-то касается "Единой России". Полный трэш. Я как будто сейчас в фильме про зомби", - комментирует Байженов происходящее, снимая свой проход на трибуну.

В разговоре с Радио Свобода Байженов чуть подробнее рассказал, как очутился в Лужниках:

"Женщину звали Кристина, фамилию не знаю. Она сама меня нашла, мой телефон есть в базах людей, которые снимаются в массовках. Сказала, что она "помощник режиссера". У меня как раз другие съемки отменили, и я решил поехать. Дали заполнить анкету, обещали заплатить 1000 рублей. Когда я приехал, я вообще не понял, что это такое. Атмосфера была очень странная. Выдали всем розовые флаги и розовые маски на лицо, но их почти никто не надел. Были какие-то люди из "Единой России", бюджетники, говорили, что им за этот концерт будет прибавка к зарплате. После концерта Кристина сказала, что денег у нее нет, и из-за каких-то отчетов их заплатят только в апреле. С ней был молодой человек, Саша, он стал отбирать у меня телефон, на который я снимал, и в итоге меня вывели со стадиона".

"Общероссийская общественная организация Союз Сильных Семей России", председателем которой является Кристина Чиркова, называет своими основными целями "оказание всесторонней помощи и поддержки семьям всех категорий" и "участие в решении демографических проблем Российской Федерации". Судя по содержанию социальных сетей "ООО СССР", движение занимается в основном организацией детского досуга (например, там можно заказать Деда Мороза на Новый Год) и помощью малоимущим семьям. В 2013 году пользователь платформы онлайн-дневников diary.ru с ником "Mikaela Phoenix" рассказывала, как "Союз сильных семей" заказал ей стихи на "различные патриотические темы" – "о важности семьи в обществе и мире, против абортов и наркомании, за усыновление".

Кристина Чиркова не ответила на сообщение Радио Свобода с вопросом о том, какое отношение она имеет к организаторам концерта в Лужниках, которыми официально являются Департамент национальной политики Москвы, комитет по туризму и комитет общественных связей, а также сам спорткомплекс "Лужники". В 2013-м году "ООО СССР" предлагало своим подписчикам в социальной сети "ВКонтакте" бесплатно пройти обучение в Международной школе бизнеса при Московской торгово-промышленной палате.

Владимир Путин во время своей речи в Лужниках заявил, что присоединение полуострова стало "восстановлением исторической справедливости" и отметил, что Россия "готова жить в новых геополитических условиях". Перед собравшимися выступил и мэр Москвы Сергей Собянин.

Большинство стран мира по-прежнему считают присоединение Крыма аннексией и грубым нарушением международного права, а США и Евросоюз ввели из-за этого против России санкции, предусматривающие замораживание активов и введение визовых ограничений для лиц, включённых в санкционные списки.