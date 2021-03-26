В отношении отрицавшего Холокост профессора завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении преподавателя петербургских вузов Владимира Матвеева, который публично отрицал Холокост. Об этом сообщается на сайте ведомства.

21 января профессор РАНХиГС и СПбГЭУ Владимир Матвеев во время онлайн-лекции для учителей заявил, что газовых камер не было и что Холокост – это миф. По его словам, цифра в шесть миллионов погибших евреев это выдумка.

Семинар для педагогов был приурочен к проведению в школах уроков памяти жертв Холокоста и воинов Красной армии, освободителей Аушвица.

Матвеева уволили из вузов.