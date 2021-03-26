Навальный о своём здоровье: "Уже с кровати встать больно"

Находящийся в колонии оппозиционер Алексей Навальный, об ухудшении состояния здоровья накануне сообщили его адвокаты, подтвердил, что испытывает сильные боли, и что не получает надлежащей, по его мнению, помощи. Запись от первого лица о состоянии его здоровья появилась в инстаграме Навального - по всей вероятности, её с его разрешения опубликовали соратники.

Навальный вспоминает о своей беседе с бывшим политзаключённым Михаилом Ходорковским: "Как-то Михаил Ходорковский, отсидевший в тюрьме 10 лет, сказал мне: там главное не заболеть. Лечить тебя никто не будет. Серьезно заболеешь - умрешь". Как пишет Навальный, теперь он "познаёт эту истину сам". Оппозиционер подтвердил, что в СИЗО, куда он был помещён в январе, у него сильно заболела спина. "Видимо, нерв защемило от постоянного сидения в автозаках и «пеналах» в скрюченном виде". Боли усилились после этапирования Навального из Москвы в конце февраля. "Когда этапировали, я забеспокоился и начал уже каждый день писать: алле, очень больно. Пустите врача сюда или дайте лекарства. Не дают. И уже с кровати встать тяжело и очень больно. Жалобы берут, но ничего не делают" - описывает ситуацию Навальный, подтверждая, что ему предписали только ибупрофен. Он также пишет, что боли перекинулись на правую ногу, которая частично потеряла чувствительность.

Навальный шутит, что, видимо, будет ходить по колонии с деревянной ногой, как пират. Политических призывов в записи нет.

Об ухудшении состояния здоровья Навального в среду сообщили его адвокаты - после того, как их не пустили с ним встретиться в колонии. Позже выяснилось, что в этот день заключённого вывозили на МРТ. Диагноз, однако, по-прежнему неизвестен. В администрации колонии заявляют, что состояние здоровья Навального удовлетворительное.

Накануне адвокатам удалось встретиться с Навальным. С его разрешения соратники оппозиционера опубликовали два его заявления – одно на имя начальника колонии, другое на имя директора Федеральной службы исполнения наказаний. Заявления переданы через адвокатов и опубликованы с его разрешения.

В первом заявлении говорится, что Навальный испытывал боли в спине ещё 25 февраля и тогда же требовал, чтобы его осмотрел приглашённый им специалист из Сеченовского университета, однако и начальство СИЗО, и начальство колонии в этом отказали. Навальный считает, что отказ допустить к нему специалиста, а также отсутствие должного лечения – нарушение его права на получение медпомощи и издевательство над ним. Во втором заявлении Навальный требует, чтобы его сняли с учёта как "склонного к побегу", поскольку сейчас его каждый час ночью будит проверяющий, что Навальный расценивает как пытку бессонницей.

Жена Навального Юлия после публикации документов призвала президента Владимира Путина "немедленно освободить" Навального. В пятницу пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сказал, что Кремль не будет реагировать на это обращение, и предложил обращаться с вопросами о Навальном в Федеральную службу исполнения наказаний. При этом он сказал, что нет никаких параллелей между делом умершего в СИЗО юриста Сергея Магнитского и ситуацией Навального.

Соратники Навального, которые считают его уголовное преследование и содержание в колонии незаконными, готовят массовую акцию за его освобождение. На специальном сайте к вечеру пятницы 26 марта зарегистрировались около 300 тысяч её потенциальных участников - впрочем, нет возможности доподлинно подтвердить, что всё это реальные люди.

Евросоюз в пятницу выразил обеспокоенность состоянием здоровья российского оппозиционера.

Он вновь призвал власти России освободить Навального, а также обеспечить доступ к нему медицинской помощи и адвокатов. Ранее ЕС ввёл санкции против ряда высокопоставленных российских чиновников в связи с преследованием Навального и покушением на его жизнь в августе прошлого года.