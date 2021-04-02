Архангельца оштрафовали на ₽350 тыс за "оправдание терроризма"

43-летнего жителя Архангельска оштрафовали на 350 тысяч рублей по обвинению в оправдании терроризма в комментарии к посту в соцсети. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону. Имя подсудимого не уточняется, вину он не признал. Какой именно комментарий он написал, в сообщении ведомства не говорится.

По утверждению следствия, в комментарии " содержатся лингвистические признаки оправдания идеологии терроризма".

Из-за высказываний про теракт Следственный комитет России завёл десятки уголовных дел. По 350 тысяч штрафа получили карельская анархистка Екатерина Муранова, многодетный отец из Коряжмы Олег Немцев и 53-летний житель Омска Олег Ефремов. К штрафу в 300 тысяч был приговорён 25-летний калининградский анархист Вячеслав Лукичев, перед этим он четыре месяца провел в СИЗО. Житель Калуги Иван Любшин и житель Вологды Сергей Арбузов были приговорены к пяти годам колонии, а житель Тольятти Александр Довыденков – к одному году. Псковскую журналистку сайта Север. Реалии Светлану Прокопьеву оштрафовали на 500 тысяч рублей.