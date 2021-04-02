Правозащитники призвали омбудсмена посетить Навального в колонии

Около 30 правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову посетить в колонии Алексея Навального. Документ опубликован на сайте правозащитного центра "Мемориал" (признан российскими властями иностранным агентом, в организации с этим не согласны).
Авторы заявления отмечают, что сообщения, поступающие о Навальном из колонии, в частности, о неоказании медицинской помощи и лишении сна, внушают серьёзную тревогу. "Складывается впечатление, что его там медленно убивают", — отмечается в заявлении.
В создавшейся ситуации быстрая реакция — прямая обязанность российского уполномоченного по правам человека, подчёркивают правозащитники.
Навальный жалуется на состояние здоровья, давление со стороны администрации и персонала колонии. В том числе, заявляет он, ему не дают спать. Накануне он сообщил, что похудел на 8 килограммов за время пребывания в Покрове.
К Москальковой, имеющей специальное звание генерал-майора милиции, ранее с просьбой посетить Навального уже обращались деятели культуры. Она на этот запрос не ответила.
- 2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, первый приговор по которому Европейский суд по правам человека потребовал пересмотреть. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.
- 31 марта Навальный объявил голодовку с требованием допустить запрошенного им врача. Политик жалуется на боли в спине и проблемы с ногами. В управлении ФСИН по Владимирской области заявили, что Навальный получает необходимую медицинскую помощь.
- Более полутора тысяч врачей подписали открытое письмо с требованием оказать заключённому запрашиваемую им медицинскую помощь.
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