Правозащитники призвали омбудсмена посетить Навального в колонии

Около 30 правозащитников призвали уполномоченного по правам человека в России Татьяну Москалькову посетить в колонии Алексея Навального. Документ опубликован на сайте правозащитного центра "Мемориал" (признан российскими властями иностранным агентом, в организации с этим не согласны).

Авторы заявления отмечают, что сообщения, поступающие о Навальном из колонии, в частности, о неоказании медицинской помощи и лишении сна, внушают серьёзную тревогу. "Складывается впечатление, что его там медленно убивают", — отмечается в заявлении.

В создавшейся ситуации быстрая реакция — прямая обязанность российского уполномоченного по правам человека, подчёркивают правозащитники.

Навальный жалуется на состояние здоровья, давление со стороны администрации и персонала колонии. В том числе, заявляет он, ему не дают спать. Накануне он сообщил, что похудел на 8 килограммов за время пребывания в Покрове.

К Москальковой, имеющей специальное звание генерал-майора милиции, ранее с просьбой посетить Навального уже обращались деятели культуры. Она на этот запрос не ответила.