Суд в Саратове оправдал бывшего министра по делу о коррупции

Суд в Саратове оправдал бывшего областного министра Ларису Кузнецову и её мужа Олега Козлова по уголовным делам о коррупции. Чиновницу обвиняли в получении взяток на сумму более 13 миллионов рублей, а её супруга в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает "РИА Новости".

Согласно тексту пресс-релиза по итогам заседания, суд пришёл к выводу, что "событие преступлений, вмененных подсудимым Кузнецовой и Козлову не было установлено". Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

По версии следствия, Лариса Кузнецова, которая ранее занимала должность председателя комитета по информатизации Саратовской области, за взятки покровительствовала местному бизнесмену. Предпринимателю разрешалось использовать для своих целей помещения областных отделений многофункциональных центров (МФЦ). С 2013 по 2017 год бывший министр якобы получила в виде взяток в общей сложности 13 444 947 рублей. Следователи считают, что посредником между Кузнецовой и бизнесменом был её муж Олег Козлов.