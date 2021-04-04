Темные времена. "Электрическое дело" в штабе Навального

В Ярославле у сотрудников штаба Навального прошли обыски в связи с уголовным делом о хищении электроэнергии. Дело возбудили по пункту "б" часть 2 статьи 165 УК РФ – причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием. Силовики обыскали квартиры координатора штаба Александра Смирнова, его заместителя Артура Сидорова, smm-менеджера Юлии Махраковой, экс-координатора штаба Навального в Ярославле Елены Лекиашвили и ее мамы. Сейчас дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, а сторонники Навального проходят по нему как свидетели. До этого Александр Смирнов и Елена Лекиашвили провели под арестом 10 суток за организацию митингов в поддержку Алексея Навального. Вот что в интервью Радио Свобода рассказали сторонники Навального в Ярославле.



– Какое отношение сотрудники штаба Навального в Ярославле имеют к обвинению в предполагаемом воровстве электроэнергии?

Александр Смирнов:

– Штаб Навального как юридическое лицо заключил договор с собственником здания. В соответствии с этим договором мы оплачиваем электроэнергию по показаниям, которые нам предъявляет собственник. У нас даже нет ключей к электросчетчику. Это здание мы уже снимаем несколько лет. В офис ранее приходили электрики и проверяли счетчик – никаких проблем до прошлой недели не возникало. В прошлый четверг в офис пришли электрики, а затем – полицейские, которые взяли показания у сотрудников штаба.

– В чем суть обвинений?

У сотрудницы штаба помимо техники изъяли монокль, решив, что это якобы прибор ночного видения

– Мы не взаимодействуем с коммунальными структурами, поэтому не знаем, в чем суть проблемы. История взаимоотношений собственника с поставщиками услуг нам не ясна. Арендатор не дает комментарий и нам ничего не поясняет. По словам электриков, которые приходили на прошлой неделе в штаб, они обнаружили какое-то неправильное подключение электроэнергии. Наш штаб находится в двухэтажном здании, офис в котором арендуем только мы. Рядом с нашим офисом – свободное помещение, второй этаж, насколько я знаю, пустует. В материалах дела есть информация, что было украдено электроэнергии в объеме 286 тысяч киловатт-часов, почти на 2,5 миллиона рублей. Космическая сумма, несоизмеримая с нашим потреблением энергии. У нас – три ноутбука, которые периодически надо заряжать, микроволновка и кулер.

– Как вы думаете, обыски и уголовное дело связаны с вашей политической деятельностью?

– В постановлении об обыске написано, что арендатором помещения являюсь я. Хотя при первом визите электриков в штаб ещё до обысков я давал объяснения и предъявлял документы, подтверждающие, что договор с арендодателем заключен на юридическое лицо. Сразу становится понятно, что уголовное дело не просто так появилось. Возможно, у собственника были какие-то долги перед “Ярэнерго”, но я уверен, что если бы арендатором был не штаб Навального, то не было бы никакого дела, и вопрос, скорее всего, был бы решен в досудебном порядке.

– Как у вас проходил обыск?

– Пришли в мою квартиру в 7 утра, громко стучали в дверь. Я сообщил коллегам и адвокату, что у меня обыск, и открыл дверь. Полицейские предъявили постановление, в котором написано, что будут искать документы, имеющие отношения к аренде, и документы, подтверждающие неправомерность использования электросети. Не представляю, что это могли быть за документы. Наверное, бумаги, где написано нечто абсурдное вроде: “Я украл сегодня столько киловатт, а завтра украду еще больше”. Руководил обыском почему-то сотрудник центра по противодействию экстремизму при МВД. У меня изъяли смартфон и документы, имеющие отношение к одному из наших прежних расследований. Также изъяли распечатки сценария ролика о незаконной охотничьей базе банкира Андрея Костина. У сотрудницы штаба помимо техники изъяли монокль, решив, что это якобы прибор ночного видения. Наверное, силовикам надо было изъять хоть что-нибудь. Когда был обыск по делу ФБК (фонд внесён российскими властями в список иностранных агентов, организация не согласна с этим решением - РС), изымали все, что связано с деньгами и цифрами. Например, забрали бумажки, на которых просто были какие-то цифры записаны.

– Известно, что на арендодателей помещений, где находятся штабы Навального, оказывают давление. У тех, кто сдавал вам офисы для штаба, были такие проблемы?

– Из первого офиса мы съехали по инициативе собственника – вероятно, на него оказывали давление. Второе помещение мы освободили по обоюдному согласию: собственники хотели найти другого арендатора, а мы искали помещение с меньшей арендной платой. Последний офис мы арендовали довольно долго, периодически собственника вызывали в полицию на опросы и беседы, но серьёзных проблем до прошлой недели не возникало.

– Вы были арестованы на 10 суток за организацию январского митинга. Как провели арест?

Алексей Навальный сидит в тюрьме, и мы будем продолжать бороться и за себя, и за него

– Условия содержания были приемлемыми. Сотрудники спецприемника относились уважительно. В нашей камере из-за проблем с отоплением стояла жара. Перед освобождением меня встретили сотрудники Центра “Э” с вооруженным ОМОНом. Меня вывели через черный вход, увезли в УМВД по Ярославской области и там угрожали уголовным делом. Как я понял, силовики хотели таким образом сорвать радостный момент выхода на свободу и встречу со сторонниками, которые ждали меня у спецприемника.

– На региональные штабы Навального в последнее время сильно давят. Сотрудников штабов отправляют под арест, некоторых на несколько месяцев. Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом по статье 138 УК РФ “Нарушение тайны телефонных разговоров”. Вам не страшно?

– Я работаю в ярославском штабе Навального с 2017 года. Я уже давно под прессингом и привык к этому. В целом смотрю оптимистично на все, потому что я действую в правовом поле. Настрой у меня боевой. Алексей Навальный сидит в тюрьме, и мы будем продолжать бороться и за себя, и за него. Силы нам дает поддержка наших сторонников. После очередных нападок со стороны власти их число растет. Приходят новые молодые люди в политику.

– Какое у вас образование?

– Я дипломированный учитель географии и биологии. Выбрал эту профессию, потому что мне нравится география, кроме того, я из учительской семьи. Мои мама, сестра и жена – педагоги. Я проходил практику в школе, мне нравилось преподавать детям, и у меня это получалось. Если бы учителям платили бы достойную зарплату и не отвлекали от преподавания бюрократией, я, возможно, пошел бы работать в школу.

– Семья не переживает за вас?

– Они разделяют мои взгляды, но беспокоятся, конечно. У мамы в 2019 году по делу ФБК был обыск. Она – учитель на пенсии с более чем 35-летним стажем – из-за гипертонии тяжело это перенесла.

Экс-координатор Елена Лекиашвили дала комментарий Радио Свобода.

Чего они добиваются? Хотят нас посадить за то, что мы якобы своровали ток?

– Силовики по делу о хищении электроэнергии пришли толпой в квартиру, в которой я живу в Москве. Я не говорила даже маме, где я в Москве остановилась. Двое силовиков были из Ярославля, а остальные не представились. Их фамилии не внесли в протокол. Предполагаю, что местные сотрудники Центра “Э” пришли со мной познакомиться – я приехала в Москву помогать команде Навального перед выборами в Госдуму. Адвоката на обыск силовики не допустили, копию протокола давать мне не хотели. После того, как я отказалась подписывать протокол, они нашли в интернете копицентр, сделали там копию и попросили за нее у меня 20 рублей.

– Как ваша мама выдержала обыск?

– Мама – сильный человек. Она, конечно, нервничала. Нет ничего приятного в том, что в кастрюлях роется толпа людей по надуманному делу. Чего они добиваются? Хотят нас посадить за то, что мы якобы своровали ток? Как они это собираются доказывать? Обязанность взаимодействовать с коммунальными службами лежит на арендодателе.

– Арендодатель не дает комментарии журналистам. Как он отреагировал на обыск?

– Собственник психует и потребовал, чтобы штаб немедленно съезжал. Но в офисе без электричества все равно делать нечего.

– Что вы в целом думаете о ситуации вокруг штабов Навального в регионах?

Дано указание сверху – давить штабы, чтобы Алексей Навальный перестал быть политической фигурой и его все забыли

– Темные времена наступают, становится все хуже и хуже. Например, в Ярославле у нас до суда над Алексеем Навальным не было серьезных проблем. Ярославль можно назвать более ли менее демократичным городом. Здесь лояльно относились к протестам до недавнего времени. Сотрудников штаба ни разу не сажали под арест за акции, полиция по собственной инициативе к нам не приходила, только по приказу, например, в рамках дела против ФБК. В этом году мне первый раз за три года стали угрожать по телефону неизвестные люди, дверь штаба измазали говном, воровали таблички. Мне очевидно, что дано прямое указание сверху – давить штабы, чтобы Алексей Навальный перестал быть политической фигурой, и его все забыли. Но этого не произойдет. Когда я отбывала арест в спецприемнике, меня поддерживали много людей. Я убеждена, что нас все поддерживают. На акции в январе вышло рекордное количество ярославцев. Те, кто не решаются нас поддерживать прямо, относятся с уважением к тому, что мы делаем. За три года работы координатором в Ярославле я ни одного плохого слова от жителей города в адрес штаба не услышала. Сейчас симпатия к нам и сочувствие только растут. Россия будет счастливой!