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Политика

Темные времена. "Электрическое дело" в штабе Навального

Александр Смирнов. Фото Даниила Вольхина

В Ярославле у сотрудников штаба Навального прошли обыски в связи с уголовным делом о хищении электроэнергии. Дело возбудили по пункту "б" часть 2 статьи 165 УК РФ причинение имущественного ущерба в особо крупном размере путем обмана или злоупотребления доверием. Силовики обыскали квартиры координатора штаба Александра Смирнова, его заместителя Артура Сидорова, smm-менеджера Юлии Махраковой, экс-координатора штаба Навального в Ярославле Елены Лекиашвили и ее мамы. Сейчас дело возбуждено в отношении неустановленного круга лиц, а сторонники Навального проходят по нему как свидетели. До этого Александр Смирнов и Елена Лекиашвили провели под арестом 10 суток за организацию митингов в поддержку Алексея Навального. Вот что в интервью Радио Свобода рассказали сторонники Навального в Ярославле.


– Какое отношение сотрудники штаба Навального в Ярославле имеют к обвинению в предполагаемом воровстве электроэнергии?

Александр Смирнов:

Штаб Навального как юридическое лицо заключил договор с собственником здания. В соответствии с этим договором мы оплачиваем электроэнергию по показаниям, которые нам предъявляет собственник. У нас даже нет ключей к электросчетчику. Это здание мы уже снимаем несколько лет. В офис ранее приходили электрики и проверяли счетчик никаких проблем до прошлой недели не возникало. В прошлый четверг в офис пришли электрики, а затем полицейские, которые взяли показания у сотрудников штаба.

– В чем суть обвинений?

У сотрудницы штаба помимо техники изъяли монокль, решив, что это якобы прибор ночного видения

Мы не взаимодействуем с коммунальными структурами, поэтому не знаем, в чем суть проблемы. История взаимоотношений собственника с поставщиками услуг нам не ясна. Арендатор не дает комментарий и нам ничего не поясняет. По словам электриков, которые приходили на прошлой неделе в штаб, они обнаружили какое-то неправильное подключение электроэнергии. Наш штаб находится в двухэтажном здании, офис в котором арендуем только мы. Рядом с нашим офисом свободное помещение, второй этаж, насколько я знаю, пустует. В материалах дела есть информация, что было украдено электроэнергии в объеме 286 тысяч киловатт-часов, почти на 2,5 миллиона рублей. Космическая сумма, несоизмеримая с нашим потреблением энергии. У нас три ноутбука, которые периодически надо заряжать, микроволновка и кулер.

– Как вы думаете, обыски и уголовное дело связаны с вашей политической деятельностью?

В постановлении об обыске написано, что арендатором помещения являюсь я. Хотя при первом визите электриков в штаб ещё до обысков я давал объяснения и предъявлял документы, подтверждающие, что договор с арендодателем заключен на юридическое лицо. Сразу становится понятно, что уголовное дело не просто так появилось. Возможно, у собственника были какие-то долги перед “Ярэнерго”, но я уверен, что если бы арендатором был не штаб Навального, то не было бы никакого дела, и вопрос, скорее всего, был бы решен в досудебном порядке.

– Как у вас проходил обыск?

Пришли в мою квартиру в 7 утра, громко стучали в дверь. Я сообщил коллегам и адвокату, что у меня обыск, и открыл дверь. Полицейские предъявили постановление, в котором написано, что будут искать документы, имеющие отношения к аренде, и документы, подтверждающие неправомерность использования электросети. Не представляю, что это могли быть за документы. Наверное, бумаги, где написано нечто абсурдное вроде: “Я украл сегодня столько киловатт, а завтра украду еще больше”. Руководил обыском почему-то сотрудник центра по противодействию экстремизму при МВД. У меня изъяли смартфон и документы, имеющие отношение к одному из наших прежних расследований. Также изъяли распечатки сценария ролика о незаконной охотничьей базе банкира Андрея Костина. У сотрудницы штаба помимо техники изъяли монокль, решив, что это якобы прибор ночного видения. Наверное, силовикам надо было изъять хоть что-нибудь. Когда был обыск по делу ФБК (фонд внесён российскими властями в список иностранных агентов, организация не согласна с этим решением - РС), изымали все, что связано с деньгами и цифрами. Например, забрали бумажки, на которых просто были какие-то цифры записаны.

Александр Смирнов. Фото Даниила Вольхина
Александр Смирнов. Фото Даниила Вольхина

– Известно, что на арендодателей помещений, где находятся штабы Навального, оказывают давление. У тех, кто сдавал вам офисы для штаба, были такие проблемы?

Из первого офиса мы съехали по инициативе собственника вероятно, на него оказывали давление. Второе помещение мы освободили по обоюдному согласию: собственники хотели найти другого арендатора, а мы искали помещение с меньшей арендной платой. Последний офис мы арендовали довольно долго, периодически собственника вызывали в полицию на опросы и беседы, но серьёзных проблем до прошлой недели не возникало.

– Вы были арестованы на 10 суток за организацию январского митинга. Как провели арест?

Алексей Навальный сидит в тюрьме, и мы будем продолжать бороться и за себя, и за него

Условия содержания были приемлемыми. Сотрудники спецприемника относились уважительно. В нашей камере из-за проблем с отоплением стояла жара. Перед освобождением меня встретили сотрудники Центра “Э” с вооруженным ОМОНом. Меня вывели через черный вход, увезли в УМВД по Ярославской области и там угрожали уголовным делом. Как я понял, силовики хотели таким образом сорвать радостный момент выхода на свободу и встречу со сторонниками, которые ждали меня у спецприемника.

– На региональные штабы Навального в последнее время сильно давят. Сотрудников штабов отправляют под арест, некоторых на несколько месяцев. Координатор штаба Навального в Кургане Алексей Шварц находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом по статье 138 УК РФ “Нарушение тайны телефонных разговоров”. Вам не страшно?

Я работаю в ярославском штабе Навального с 2017 года. Я уже давно под прессингом и привык к этому. В целом смотрю оптимистично на все, потому что я действую в правовом поле. Настрой у меня боевой. Алексей Навальный сидит в тюрьме, и мы будем продолжать бороться и за себя, и за него. Силы нам дает поддержка наших сторонников. После очередных нападок со стороны власти их число растет. Приходят новые молодые люди в политику.

– Какое у вас образование?

Я дипломированный учитель географии и биологии. Выбрал эту профессию, потому что мне нравится география, кроме того, я из учительской семьи. Мои мама, сестра и жена педагоги. Я проходил практику в школе, мне нравилось преподавать детям, и у меня это получалось. Если бы учителям платили бы достойную зарплату и не отвлекали от преподавания бюрократией, я, возможно, пошел бы работать в школу.

– Семья не переживает за вас?

Они разделяют мои взгляды, но беспокоятся, конечно. У мамы в 2019 году по делу ФБК был обыск. Она учитель на пенсии с более чем 35-летним стажем из-за гипертонии тяжело это перенесла.

Экс-координатор Елена Лекиашвили дала комментарий Радио Свобода.

Чего они добиваются? Хотят нас посадить за то, что мы якобы своровали ток?

Силовики по делу о хищении электроэнергии пришли толпой в квартиру, в которой я живу в Москве. Я не говорила даже маме, где я в Москве остановилась. Двое силовиков были из Ярославля, а остальные не представились. Их фамилии не внесли в протокол. Предполагаю, что местные сотрудники Центра “Э” пришли со мной познакомиться я приехала в Москву помогать команде Навального перед выборами в Госдуму. Адвоката на обыск силовики не допустили, копию протокола давать мне не хотели. После того, как я отказалась подписывать протокол, они нашли в интернете копицентр, сделали там копию и попросили за нее у меня 20 рублей.

– Как ваша мама выдержала обыск?

Мама сильный человек. Она, конечно, нервничала. Нет ничего приятного в том, что в кастрюлях роется толпа людей по надуманному делу. Чего они добиваются? Хотят нас посадить за то, что мы якобы своровали ток? Как они это собираются доказывать? Обязанность взаимодействовать с коммунальными службами лежит на арендодателе.

– Арендодатель не дает комментарии журналистам. Как он отреагировал на обыск?

Собственник психует и потребовал, чтобы штаб немедленно съезжал. Но в офисе без электричества все равно делать нечего.

– Что вы в целом думаете о ситуации вокруг штабов Навального в регионах?

Дано указание сверху – давить штабы, чтобы Алексей Навальный перестал быть политической фигурой и его все забыли

Темные времена наступают, становится все хуже и хуже. Например, в Ярославле у нас до суда над Алексеем Навальным не было серьезных проблем. Ярославль можно назвать более ли менее демократичным городом. Здесь лояльно относились к протестам до недавнего времени. Сотрудников штаба ни разу не сажали под арест за акции, полиция по собственной инициативе к нам не приходила, только по приказу, например, в рамках дела против ФБК. В этом году мне первый раз за три года стали угрожать по телефону неизвестные люди, дверь штаба измазали говном, воровали таблички. Мне очевидно, что дано прямое указание сверху давить штабы, чтобы Алексей Навальный перестал быть политической фигурой, и его все забыли. Но этого не произойдет. Когда я отбывала арест в спецприемнике, меня поддерживали много людей. Я убеждена, что нас все поддерживают. На акции в январе вышло рекордное количество ярославцев. Те, кто не решаются нас поддерживать прямо, относятся с уважением к тому, что мы делаем. За три года работы координатором в Ярославле я ни одного плохого слова от жителей города в адрес штаба не услышала. Сейчас симпатия к нам и сочувствие только растут. Россия будет счастливой!

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