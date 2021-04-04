Фактор Виктора Медведчука. Над кумом Путина сгущаются тучи

В последние месяцы в украинском информационном пространстве все чаще звучит имя председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", кума российского президента 66-летнего Виктора Медведчука. В украинской политике он уже более четверти века. За этот период опытный юрист, бизнесмен и политик не раз оказывался в центре политических событий. После Евромайдана и бегства в Россию четвёртого президента Украины Виктора Януковича Медведчук с семьей уехал из Киева – сначала в Закарпатье, а затем в Крым. С 2014 года пророссийский политик находится под американскими санкциями за роль, которую он сыграл "в действиях, угрожающих миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Янукович 54 раза звонил куму российского лидера

Примечательно, что после смены власти украинские правоохранительные органы расследовали причастность Медведчука к трагическим событиям в центре Киева в феврале 2014-го, однако его вину доказать не удалось. Следствие лишь установило, что в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года Янукович 54 раза звонил куму российского лидера, а непосредственно перед расстрелами "беркутовцами" демонстрантов на Майдане тогдашний президент трижды связывался с ним по телефону. С конца 2014-го и до весны 2019-го Медведчук был официальным представителем Украины в трёхсторонних переговорах с Россией и ОБЕСЕ по Донбассу в минском формате. Его называют одним из соавторов выгодных Кремлю Минских соглашений по Донбассу. Имея статус одного из ключевых оппозиционеров, Медведчук в последние годы смог усилить свое политическое влияние и расширить свою бизнес-империю в Украине. Однако последние решения главы государства Владимира Зеленского могут серьезно пошатнуть позиции в стране кума российского президента.

Хронология событий

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский своим указом ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении бизнесмена и депутата Верховной рады Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK и Newsone. Реальным собственником прекративших вещание СМИ был Медведчук. Закрытие телеканалов Зеленский пояснил борьбой с антиукраинской пропагандой, которую финансирует Москва.

20 февраля глава государства утвердил решение СНБО о санкциях против Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Служба безопасности Украины (СБУ) расследует возможную причастность депутата Верховной рады к финансированию террористов из самопровозглашенной "Луганской народной республики". В рамках санкций принято решение о национализации украинской части идущего из России в Венгрию магистрального нефтепродуктопровода, который был незаконно приватизирован Медведчуком через подставных лиц.

25 февраля интернет-издание "Цензор.НЕТ" обнародовало запись телефонного разговора якобы Медведчука и бывшего помощника президента России Владислава Суркова в конце 2014 года, в котором обсуждаются поставки электроэнергии в аннексированный Крым и обмен пленными между Киевом, Донецком и Луганском. При этом в разговоре речь идет об инициативе Петра Порошенко привлечь Медведчука к переговорам по обмену. В партии "Европейская солидарность" Порошенко назвали записи "фейком" и "грязной кампанией" против пятого президента Украины. 15 марта в интернет-издании "Обозреватель" появилась новая запись разговора от того же 2014 года. И, судя по одному из фрагментов диалога, собеседник вероятного Суркова принимал активное участие в подготовке выгодных России Минских соглашений по Донбассу.

25 и 30 марта 2021 года Служба безопасности Украины провела обыски у членов общественной организации "Украинский выбор", учредителем которой является Медведчук, и в офисах "ОПЗЖ", а 27 марта – на даче Медведчука "Медвежья дубрава" в Закарпатской области.

В целом проведено 20 обысков в десяти регионах страны. Трем членам "Украинского выбора" сообщили о подозрениях в госизмене и участии в организации аннексии Крыма.

Медведчук и кремлевская тактика принуждения к миру

Санкции против Виктора Медведчука раздражают врага

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, выступая перед депутатами в Верховной раде, заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" наращивает войска у границы с Украиной. Вдоль российско-украинской границы, на неподконтрольных Украине территориях и в аннексированном Крыму, по словам генерала, находятся около 30 российских батальонных тактических групп. Россия отрицает вероятность боевых действий, Украина и США обеспокоены возможными агрессивными планами Москвы. Ситуация на фронте начала резко ухудшаться в конце марта – после гибели в результате обстрелов противника четырех украинских военных. Несколько дней назад украинский президент Владимир Зеленский отметил, что обострение ситуации в Донбассе связано в том числе и с санкциями против одного из лидеров "ОПЗЖ". "Санкции против Виктора Медведчука, наша громкая и твердая позиция относительно независимости Украины и продвижения к миру и безоговорочная поддержка со стороны западных партнеров раздражают врага, который вторгся на территорию Донбасса и оккупировал Крым", – подчеркнул Зеленский.

Действительно ли Кремль бряцает оружием возле украинских границ не только, чтобы оказать психологическое давление на Киев, вынуждая украинские власти пойти на уступки в переговорах по Донбассу, но и для того, чтобы не допустить дальнейшего преследования Медведчука в Украине? Слово главе правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимиру Фесенко:

Россияне сорвали перемирие в Донбассе, в переговорах полный тупик, а значит, можно ударить по Медведчуку

– Отчасти соглашусь с Зеленским. Медведчук – один из факторов, оказывающих негативное влияние и на ситуацию в Донбассе, и особенно на переговоры с Россией. Однако это не единственный и, на мой взгляд, не главный фактор. Тенденция к обострению на линии разграничения началась еще во второй половине января этого года, то есть еще до введения санкций СНБОУ против Медведчука. Я здесь вижу обратную связь: то, что переговоры по Донбассу зашли в тупик, стало понятно еще в конце 2020-го, но в начале нынешнего года это резко проявилось, например, срыв второй встречи политических советников лидеров "нормандской четверки", блокирование переговоров в Трехсторонней контактной группе (Украина – ОБСЕ – Россия). Все это, мне кажется, убедило Зеленского в том, что шансов договориться с Путиным почти нет. А значит – нет сдерживающих факторов. Если в августе прошлого года перемирие для Зеленского было гораздо важнее, чем некая эффектная спецоперация (речь идет о провалившейся спецоперации по доставке из Беларуси в Украину и задержанию группы членов российской "ЧВК "Вагнера", воевавших на территории Донбасса против украинской армии. – РС), то сейчас таких сдерживающих факторов нет. Наоборот, россияне сорвали перемирие в Донбассе, в переговорах полный тупик, и нет никаких сдерживающих факторов, а значит, можно ударить по Медведчуку. Кстати, еще один важный момент, где есть связь с Медведчуком, но другая: в январе было синхронизировано, с одной стороны, обострение в Донбассе, а с другой – активизация Медведчука и его партии в Украине. Именно в январе. Именно в январе началась очень агрессивная информационно-политическая кампания против Зеленского со стороны партии Медведчука и подконтрольных ему телеканалов. И Зеленский ответил. Но показательно, что одновременно с информационно-политической кампанией россияне начали и обострение в Донбассе, призванное продемонстрировать, что ничего с миром у Зеленского не получается. Поэтому, что касается в целом сложившейся ситуации на востоке Украины, фактор Медведчука сработал косвенно. Реальная причина обострения на фронте и кризиса в переговорах – традиционная тактика Кремля по принуждению Украины к миру, но военным путем и на своих условиях. Не думаю, что из-за Медведчука Путин начнет войну против Украины. Это большое преувеличение.

– Можно ли считать Виктора Медведчука главным автором Минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины?

Медведчук хорошо играет и капитализирует свою традиционную роль – кума Путина

– Полагаю, что главным автором все же был Владислав Сурков, а Медведчук ему помогал, в том числе и через контакты с Порошенко. Медведчук хорошо играет и капитализирует свою традиционную роль – кума Путина. Его в Украине воспринимают многие, самые разные люди, от представителей старых элит, у которых есть какие-то интересы в России, до Петра Порошенко, как прямого контактера с Путиным, это его эксклюзивная роль как ключевого посредника в переговорном процессе, причем в закрытом, кулуарном процессе, о котором общественность ничего не знает. Через Медведчука согласовывались отдельные положения Минских соглашений. И по контексту одного из двух обнародованных телефонных разговоров ("Суркова – Медведчука") это очень заметно. Но все-таки главным автором Минских соглашений, это проявилось и в Минске в феврале 2015 года, и раньше, является Сурков. Именно он и его команда разрабатывали документы, а уже потом они рихтовались с Порошенко, с участием Медведчука.

–​ Последние события – обострение на фронте и тупик в переговорах по Донбассу, инициированные фактически Путиным, по вашему мнению, изменили позицию Зеленского, который до этого все еще возлагал надежды на возможность договориться с российским лидером?

– Последние события, конечно же, повлияли на позицию Зеленского. А у Кремля ничего принципиально нового не появилось. Путин тупо использует против Зеленского ту же тактику, что он использовал и против Порошенко, – констатирует Владимир Фесенко.

Некоторые украинские политики упрекают Зеленского в том, что он не идет дальше против Медведчука – ему не вручают подозрение по фактам финансирования терроризма. Сам Медведчук в интервью Би-би-си завил: "Нет никаких оснований утверждать и даже подозревать то, что было какое-то финансирование терроризма. Это вызывает у меня смех. Что значит финансировал терроризм? Я что, деньги носил в Луганск, Донецк или как? Все мои отношения с Луганском и Донецком заключались только в вопросах обмена. Ничего другого никогда не было. Бизнеса никакого у меня с Луганском и Донецком не было никогда, как до 2014 года, так и потом".

Политолог Владимир Фесенко не согласен с критиками Зеленского, которые упрекают действующего президента Украины в том, что в конфликте с Медведчуком он остановился и не идет дальше:

Арест Медведчука или предъявление ему обвинений в государственной измене – да, это, в принципе, возможно

– Что значит – не идет дальше? Идет. Этот процесс происходит пошагово. Сначала санкции против телеканалов, подконтрольных Медведчуку, затем санкции против Медведчука и его супруги. Этого никто не ожидал, включая и самого Медведчука. Что дальше? Вот сейчас проходят обыски в офисах организации, которая ранее называлась "Украинский выбор", а сейчас там офисы "ОПЗЖ", удар был нанесен и по нефтепродуктопроводу, от которого "кормился" Медведчук. Так что имеем набор пошаговых действий. Поэтому думаю, что будут и дальнейшие действия. Другое дело, скажу уже с точки зрения политтехнологии: арест Медведчука или предъявление ему обвинений, например, в государственной измене, да, это, в принципе, возможно. Если, конечно, для этого будут соответствующие юридические основания. Но с политической точки зрения для Зеленского лучше сделать это не сейчас, а, например, ближе к выборам. Эффект был бы гораздо больше с точки зрения политической пользы, – считает Владимир Фесенко. Пока власти не решаются предъявлять подозрения Медведчуку, это пытаются сделать политики.

Еще одно уголовное дело против Медведчука

3 апреля стало известно, что Государственное бюро расследований (ГБР) Украины открыло уголовное производство о госизмене в отношении Медведчука и его соратника по партии "ОПЗЖ" Тараса Козака, – написал в телеграм-канале член фракции Верховной рады "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко. По словам парламентария, он подал заявление в Генпрокуратуру из-за высказываний Медведчука в интервью "RT Россия", а также действий Козака, подпадающих под ст. 111 Уголовного кодекса Украины "Государственная измена". "Медведчук комментировал вопросы, касающиеся введения санкций СНБО в отношении Козака, а также аннулирования лицензий телеканалов 112, ZIK и NewsOne. Тогда он допустил ряд высказываний, которые можно трактовать как государственную измену", – убежден Гончаренко. Однако маловероятно, что это дело дойдет до суда. Немногим более двух лет назад, за несколько месяцев до президентских выборов в Украине, Генеральная прокуратура уже открывала производство в отношении Медведчука по статьям о сепаратизме и госизмене на основании обращения депутата Верховной рады VIII созыва Андрея Тетерука. Парламентарий тогда апеллировал к заявлениям политика на съезде "ОПЗЖ" о необходимости образования так называемого "автономного региона Донбасс" с собственным парламентом и правительством, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины. По мнению автора обращения, соответствующие высказывания Медведчука можно квалифицировать как "госизмену" и "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Материалы этого уголовного производства были переданы в Службу безопасности Украины. Однако через год, то есть уже в период президентства Зеленского, по словам Тетерука, на основании выводов экспертизы заявлений Медведчука СБУ закрыла это дело, не найдя в словах политика состава преступления.

Сотрудничество Порошенко и Медведчука

Многие украинские политики и эксперты признают, что Зеленский в отношении Медведчука сделал то, на что так и не решился его предшественник Петр Порошенко. Еще в октябре 2018 года Верховная рада обратилась к СНБО Украины с просьбой ввести санкции против двух телеканалов, которые в то время уже контролировал Виктор Медведчук – "112 Украина" и NewsOne. Сейчас экс-президент утверждает, что не стал закрывать эти телеканалы, поскольку началась предвыборная кампания и такой шаг поставил бы под сомнение честность и прозрачность президентских выборов 2019 года. В то же время оппоненты Порошенко критикуют его за то, что он не только не предпринимал в период своего президентства никаких действий в отношении Медведчука, но и, как свидетельствуют публикации в СМИ, содействовал укреплению его бизнес-империи в Украине. Политолог Владимир Фесенко продолжает:

Сотрудничество между Порошенко и Медведчуком несомненно было, но с обеих сторон оно носило очень циничный характер

– У меня нет доказательств, что они о чем-то договорились и Порошенко помог Медведчуку. Но подозрения такие были и в период президентства Порошенко. Если раньше основанием для таких подозрений служили только публикации в СМИ, то сейчас – и обнародованные аудиозаписи телефонных разговоров с голосами, похожими на голоса Медведчука и на тот момент куратора Украины в Кремле Владислава Суркова. Эти переговоры также косвенно подтверждают наличие контактов между Порошенко и Медведчуком. Что касается содействия Медведчуку, уверен, что содействие было. И носило оно циничный, политтехнологический характер. Медведчук нужен был Порошенко. Он был нужен как прямой контактёр с Путиным, поэтому Медведчук оказался не так просто в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, он стал официальным представителем в гуманитарной подгруппе. У Порошенко тогда утверждали, что Медведчука ввели в состав ТКГ по инициативе немецкого канцлера Ангелы Меркель, но на самом деле здесь Порошенко пытался использовать Медведчука и для решения вопроса по обмену пленными, и для прямых неофициальных контактов с Путиным и так далее. Другой важный момент: в 2018 году, до президентских выборов в Украине, Порошенко дал добро на приобретение Медведчуком через посредника двух телеканалов. И это очень показательно. Для чего это нужно было Порошенко? Ему требовался спарринг-партнер на президентских выборах. Стратегия была такой, чтобы во второй тур вышел Юрий Бойко – кандидат в президенты от "ОПЗЖ" – и тогда на патриотической риторике Порошенко стал бы победителем. Это классическая тактика, которую использовал Борис Ельцин на президентских выборах в России против лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Лучше Ельцин, чем реванш коммунистов. В Украине такую же тактику в 1999-м использовал на президентских выборах Леонид Кучма. То есть лучше не очень хороший Порошенко, чем пророссийский Бойко. Но для того, чтобы "накачать" рейтинг Бойко, нужно было обеспечить ему информационную поддержку. И здесь Порошенко использовал Медведчука. То есть в данной ситуации был политтехнологический расчет, а не просто какое-то абстрактное желание помочь Медведчуку. По нефтепродуктопроводу, который как раз при Порошенко перешёл под контроль Медведчука в результате сомнительного судебного решения, возможно, также были какие-то договоренности между Порошенко и Медведчуком. Мы не знаем, получал ли свою долю в этом бизнесе Порошенко, в чем его упрекают некоторые оппоненты, но это вполне возможно. В любом случае, какое-то сотрудничество между Порошенко и Медведчуком несомненно было, но с обеих сторон оно носило очень циничный характер. Они нужны были друг другу, – полагает руководитель Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

В одной из февральских программ "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина" Арсений Яценюк (премьер-министр Украины с 27 февраля 2014-го по 14 апреля 2016 года, глава политсовета партии "Народный фронт") рассказал, что за неделю до своей отставки с поста руководителя правительства созывал специальное заседание Кабинета министров по вопросу введения санкций против нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который через подставных лиц принадлежал Медведчуку. "Однако впервые в истории моего премьерства мне сорвали кворум. Члены Кабмина от "Народного фронта" пришли на заседание, а некоторые остальные не явились (в состав правящей коалиции тогда входили партии "Народный фронт" и Блок Петра Порошенко). Фактически это стало последней каплей в принятии моего решения об отставке", – заявил Арсений Яценюк.