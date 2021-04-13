В России практически остановились аптечные продажи одного из самых популярных транквилизаторов – феназепама и его аналогов. 22 марта вступили в силу принятые Минздравом новые правила его реализации. После этого торговать им могут только 3,5 процента аптек в стране – во многих городах таких точек просто нет, пишет газета "Ведомости".

Феназепам (непатентованное название – Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин)– один из самых выписываемых транквилизаторов в России. Он входит в утверждаемый правительством список жизненно необходимых лекарственных препаратов, в 2020 году, по данным DSM Group, в аптеках было продано 3,8 миллиона упаковок лекарства. В марте Министерство здравоохранения дважды ужесточило правила торговли препаратом, пишет газета "Ведомости". Теперь для его продажи аптеки должны иметь отдельную лицензию, которой нет у большинства участников рынка.

Кроме того, требования по хранению транквилизатора теперь аналогичны требованиям по хранению наркотических и психотропных препаратов, отмечает "Фармацевтический вестник". После отпуска лекарства фармацевт должен забрать у пациента рецепт и хранить его в аптеке три года. Все операции с препаратом регистрируются в специальном журнале, который оформляется на календарный год. За нарушения работнику может грозить уголовная ответственность, напоминают "Такие дела".

Поэтому сети стали оформлять возврат на феназепам и отказываться от закупок новых партий. Производитель лекарства с конца марта не получал новых заказов на его поставку. В ряде городов России вообще нет аптек, пригодных для торговли лекарством, утверждает представитель компании. Дистанционная торговля им так же запрещена.