Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Политика

"Медицинской помощи там нет": эксперты – о ситуации Алексея Навального

Алексей Навальный в суде 2 февраля 2021 года

Первый анализ на коронавирус, который сдал Алексей Навальный, показал отрицательный результат. Об этом в среду сообщила его адвокат Ольга Михайлова. Она уточнила, что оппозиционный политик сдал два теста, но результаты второго пока неизвестны.

"Он продолжает испытывать боли в спине, в ноге. Плюс ко всему у него утрачивается чувствительность, помимо ног, еще и руки теперь задействованы. Что касается его состояния здоровья с температурой, позавчера температура была 39, вчера 38, сегодня где-то 37–37,2, но она колеблется", – рассказала Михайлова телеканалу "Дождь".

5 апреля Навального перевели в медико-санитарную часть при покровской ИК-2, так как он пожаловался на высокую температуру и симптомы респираторного заболевания. Накануне во Владимирской области прошла акция протеста сторонников Навального и медиков из "Альянса врачей", которые требовали допустить к Навальному докторов с воли. Несколько человек были задержаны.


Ранее Алексей Навальный сообщил через своих адвокатов, что трое из пятнадцати человек в его отряде госпитализированы с туберкулёзом. У самого Навального тюремные врачи зафиксировали температуру 38,1 и сильный кашель. Политик продолжает голодовку с требованием предоставить запрошенного им гражданского врача.

Ситуация вокруг состояния здоровья Алексея Навального вновь заставила экспертов говорить о положении с медициной в российской системе исполнения наказаний. В частности, о заболеваемости туберкулезом, который остается большой проблемой для заключенных. Туберкулез стоит на третьем месте по смертности в системе ФСИН после ВИЧ и сердечно-сосудистых заболеваний.

Руководитель исследовательских программ фонда "Общественный вердикт" Асмик Новикова рассказала каналу "Настоящее время" о ситуации с болезнью в российских тюрьмах:

Часто в колонии есть лишь фельдшер

– В разных колониях и в разных регионах ситуация с медициной и туберкулезом может быть разная. Мне приходилось брать экспертное интервью у хирургов, которые оперировали легкие туберкулезных больных. Это были специалисты очень высокой квалификации. Они прекрасные хирурги ровно потому, что через них проходило много больных заключенных, и они знают это заболевание. В 90-е в колониях была страшная эпидемия, был распространен так называемый полирезистентный вариант туберкулеза. Это когда есть устойчивость к лекарственным препаратам, причем не к одному, а ко всем. То есть лечить заболевание было фактически невозможно. Надо сказать, что тогда тюремное ведомство с этим так или иначе справилось и ситуация была поставлена под контроль. Что касается медицинской помощи в целом – часто в колонии есть всего лишь фельдшер и при этом нет какого-то оперативного протокола, когда в колонии появится нужный специалист. Это, конечно, очень серьезная проблема.

Асмик Новикова
Асмик Новикова

Известно ли что-то о колонии в Покрове, где сейчас Алексей Навальный?

Доступны только элементарные действия: когда у человека температура, ему дают ибупрофен

– У меня нет информации, как все устроено в колонии, где содержится Навальный. Вся информация, которая касается внутреннего устройства колоний, монополизирована ФСИН, и мы можем довольствоваться только тем, что они время от времени показывают в своих открытых данных. Но из того, что сейчас становится известно, ясно, что как таковой медицинской помощи там нет. Доступны только элементарные парамедицинские действия: когда у человека температура, ему дают что-то, что эту температуру сбивает, допустим, ибупрофен. Если у человека подозрение на инфекционное заболевание, то его изолируют в какую-то палату либо боксы, чтобы отделить от других заключенных, – рассказала руководитель исследовательских программ фонда "Общественный вердикт" Асмик Новикова.

Бывший член ОНК Нижегородской области, эксперт Комитета против пыток Сергей Шунин уверен, что в ближайшее время ситуация с тюремной медициной в России кардинально не изменится:

Врач в колонии со всеми надбавками получает 10 тысяч рублей

– Одна из главных проблем, которую мы неоднократно фиксировали на протяжении многих лет, – нехватка медицинского персонала в учреждениях ФСИН. Прежде всего, это связано с низкими зарплатами. По моей информации, врач в колонии со всеми надбавками получает где-то около 10 тысяч рублей. Понятно, что при такой зарплате эта проблема будет вечной. К сожалению, эта проблема никак не решается. Я уверен, что это напрямую связано с квалификацией медиков ФСИН – за время моего членства в Общественной наблюдательной комиссии, с 2016 по 2019 год, одной из главных тем обращений к нам было как раз ненадлежащее оказанием медицинской помощи. Что касается ситуации с Алексеем Навальным – для того, чтобы к нему пустили гражданских врачей, должно быть ходатайство от осужденного и согласие начальника колонии. В моей практике в ОНК Нижегородской области были случаи, когда гражданских врачей – хирургов, нейрохирургов – допускали в колонии и СИЗО, проблем с этим не было. Но в случае с Навальным я в этом не уверен.

–​ Что еще не так с российской тюремной медициной?

Было много жалоб от осужденных, к которым в камеры подсаживали больных туберкулезом

– Основные сложности тюремной медицины – это не только отсутствие врачей. Есть трудности с этапированием заболевших в больницы системы ФСИН. Это нехватка конвойных служб, нехватка транспорта, большие очереди. Кроме того, есть проблемы с этапированием в гражданские больницы даже при наличии показаний. Я неоднократно встречал в своей практике ситуации, когда есть медицинская рекомендация, что заключенного необходимо направить на срочное оперативное лечение, по кардиологии, по проблемам с суставами, в медкарте есть рекомендация врача ФСИН, но эта рекомендация ни к чему не приводит. Она не исполняется. Кроме того, в моей практике было много жалоб от осужденных, к которым в камеры подсаживали больных туберкулезом. Они высказывали предположение, что это делалось с целью давления на них, так что неоказание медицинской помощи вполне может быть механизмом давления на заключенного. Мне сложно дать точную оценку ситуации с Алексеем Навальным – как юристу и бывшему члену ОНК мне необходимо отталкиваться от фактов. Первое, что я бы сделал, я бы ознакомился с медицинской картой, поговорил бы с врачами. Я так понимаю, что члены ОНК во Владимирской области этого не делают, и это довольно странно, – рассказал сотрудник Комитета против пыток Сергей Шунин.

Олег Дубровкин 24 года отбывал заключение в местах лишения свободы, а сейчас работает в Фонде защиты прав заключенных. О проблемах тюремной медицины знает не понаслышке, постоянно помогает людям в заключении, которые не могут получить медпомощь, добиваться своих прав. При этом его личный опыт говорит о том, что врачи в российских исправительных учреждениях при желании в состоянии оказать помощь больному:

Последние 15 лет заключения я провел в тюремных лазаретах

– Во время своего заключения я приобрел очаговый туберкулез. Потом был распад левого легкого, потом двусторонний распад легких, потом распад правого легкого. Но на сегодняшний день я, номинально говоря, здоров. Последние 15 лет заключения я в основном проводил в тюремных лазаретах. Я не говорю, что там шикарно лечат, но препараты там есть все, которые даже на свободе стоят больших денег. Не каждый человек может их купить на воле, а там тебе их дают бесплатно. И от туберкулеза, и от заболеваний позвоночника, и от чего угодно – препаратов там достаточно, самых разных и ультрасовременных. Не факт, что их всем дают.

Легкие больного туберкулезом
Легкие больного туберкулезом

–​Что нужно, чтобы попасть на прием к тюремному врачу?

По закону раз в полгода в местах лишения свободы должна делаться флюорография

– Там все устроено так. Если у тебя есть проблема – надо записаться на прием к врачу. Приходишь к врачу – терапевту, врачу по общим заболеваниям. Она слушает, смотрит, записывает жалобы, делает какие-либо назначения. Если же это не помогает, нужно снова прийти на прием. Я не говорю, что во всех колониях есть этот распорядок работы врача, но в принципе он есть. Исполняется ли это в том учреждении, где сейчас Навальный, я не знаю. Я не выделяю заключенных, будь это Навальный, будь это Петров, там все равны. И смотря на что он жалуется. Если он жалуется на то, что у него живот болит, это одно. Если он жалуется на симптоматику, которую нельзя отличить – то ли это ковид, то ли это пневмония, то ли это туберкулез, то ли с бронхами что-то, а симптоматика одна и та же – слабость, температура, похудение, изменения в легких, тогда диагноз можно поставить только с помощью флюорографии. По законодательству раз в полгода в местах заключения должна делаться обязательная флюорография. Чтобы вы понимали, в каждом государственном пенитенциарном учреждении есть штатное расписание сотрудников, которые находятся там ежедневно. Есть внештатное расписание, и это, как правило, хирурги, стоматологи. Они приходят в соответствии с договором, который с ними заключили пенитенциарные учреждения – они их берут на полставки или на одну четвертую ставки. В зависимости от заключенного договора врач приходит и осматривает заключенных. Это гражданский врач, он к системе ФСИН не имеет отношения.

Кадр съемки Алексея Навального в ИК №2, распространенной ФСИН. Публикация Life.ru, фотография предоставлена агентством Reuters
Смотри также

"Власть уничтожает человека". Блогеры о Навальном в колонии

–​ А в каких случаях в учреждения ФСИН допускаются платные гражданские врачи?

– В том случае, если в системе ФСИН признают, что не могут оказать человеку необходимую медицинскую помощь, у них нет медикаментов или нет такого специалиста. Есть такие узкопрофильные заболевания, что, например, в республике Мордовия нет специалистов такого профиля и нужного уровня. А если он есть, то это один врач на всю республику, и к нему на свободе очередь из больных. Люди на свободе месяцами стоят в очереди, чтобы попасть к нему на прием. А к заключенному он просто не поедет, потому что у него есть свои пациенты. В этом случае больному предлагают провести свое обследование, которое, в случае с Алексеем Навальным, должно быть согласовано с УФСИН Владимирской области, – полагает бывший заключенный, ныне сотрудник Фонда защиты прав заключенных Олег Дубровкин.

Бывший член ОНК Москвы Евгений Еникеев считает незаконным отказ руководства колонии в Покрове разрешить осмотр Навального гражданским врачом, который приедет в колонию:

Любой врач может прийти в место принудительного задержания ФСИН по желанию заключенного

– По закону любой гражданский врач может прийти в место принудительного содержания ФСИН по желанию заключенного. По показаниям местных врачей производится только вывоз в гражданскую больницу, потому что для этого нужен дополнительный конвой, дополнительные сотрудники. А в ситуации, когда платный врач приходит в учреждение за счет заключенного и для этого дополнительные издержки не нужны, по закону это должно происходить исключительно по желанию заключенного. В случае Алексея Навального отказ предоставить ему гражданского доктора незаконный. О мотивах тюремного начальства можно говорить бесконечно. Понять, что в головах у этих людей, очень сложно, – говорит правозащитник Евгений Еникеев.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, которое Европейский суд по правам человека признал неправомерным. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.

Спустя полтора месяца Навальный пожаловался на боли в спине, проблемы с ногами и пытку бессонницей. Во ФСИН заявили, что состояние здоровья Навального "удовлетворительное".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG