Прокурор запросил для Соболь год исправительных работ

В Москве в среду на заседании суда уголовному по делу в отношении соратницы Алексея Навального Любови Соболь прокурор запросил для неё один год исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты. Соболь обвиняют по статье о нарушении неприкосновенности частной собственности. Приговор, как ожидается, будет вынесен завтра, 15 апреля.
По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении политика и является сотрудником ФСБ. Оппозиционерка якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим.
Соболь и её адвокат в суде заявляли множество ходатайств, в том числе о допросе Кудрявцева, большая их часть не была удовлетворена.
Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. Она утверждает, что не применяла насилия к тёще Кудрявцева, чтобы зайти в квартиру, и обращает внимание на различные несостыковки в версии следствия. В своём последнем слове она напомнила, что уголовное дело об отравлении Навального так и не было заведено. "Я уверена, что приговор будет обвинительным. Потому что на скамье подсудимых я, а не отравители Навального и не члены Единой России" - сказала политик.
- В декабре прошлого года Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Из его разговора с Навальным следует, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года сотрудниками российской спецслужбы. Также Кудрявцев рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился. В ФСБ назвали запись телефонного разговора сфабрикованной.
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