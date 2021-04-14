Прокурор запросил для Соболь год исправительных работ

В Москве в среду на заседании суда уголовному по делу в отношении соратницы Алексея Навального Любови Соболь прокурор запросил для неё один год исправительных работ с удержанием 20 процентов зарплаты. Соболь обвиняют по статье о нарушении неприкосновенности частной собственности. Приговор, как ожидается, будет вынесен завтра, 15 апреля.

По версии следствия, 21 декабря 2020 года Соболь проникла в московскую квартиру семьи Константина Кудрявцева, который, как утверждают соратники Навального, участвовал в отравлении политика и является сотрудником ФСБ. Оппозиционерка якобы оттолкнула его тёщу, обошла помещение и ушла. Самого Кудрявцева следствие обнаружить и опросить не смогло, по делу он не проходит ни свидетелем, ни потерпевшим.

Соболь и её адвокат в суде заявляли множество ходатайств, в том числе о допросе Кудрявцева, большая их часть не была удовлетворена.

Соболь не отрицает, что звонила в квартиру Кудрявцева, чтобы задать ему вопросы об отравлении Навального. Она утверждает, что не применяла насилия к тёще Кудрявцева, чтобы зайти в квартиру, и обращает внимание на различные несостыковки в версии следствия. В своём последнем слове она напомнила, что уголовное дело об отравлении Навального так и не было заведено. "Я уверена, что приговор будет обвинительным. Потому что на скамье подсудимых я, а не отравители Навального и не члены Единой России" - сказала политик.