СМИ: Facebook заблокировал аккаунт мамы Алексея Навального 

Социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт матери оппозиционера Алексея Навального Людмилы, утверждают несколько СМИ, а также соратник Навального Николай Ляскин и правозащитница Зоя Светова.

Причины блокировки неизвестны, при этом сообщается, что накануне Людмила Навальная - после того, как посетила сына в колонии - написала на своей странице в фейсбуке, что тюремные врачи "будут гореть в аду".

Согласно цитатам поста Людмилы Навальной (его оригинал сейчас недоступен), она видела сына в среду, он "сильно кашляет", "трудно дышит", и у него "сильная слабость, которую, при этом, он старается не показывать". По мнению Навальной, "это не только из-за голодовки - это последствие отравления, и не нужно быть медиком, чтобы это понять". "Алексей в очень большой опасности", - резюмировала мать политика.

Ранее сообщалось, что Алексея Навального, отбывающего срок заключения в колонии №2 города Покров Владимирской области, посетила его жена Юлия. После свидания, которое прошло по телефонной связи и через стекло, она сообщила, что её супруг похудел до 76 килограммов при росте в 190 сантиметров, "говорит с трудом" и "время от времени кладёт трубку и ложится на стол, чтобы передохнуть". Юлия Навальная отметила, что гражданского врача к мужу так и не пускают.