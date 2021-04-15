РКН составил протокол на "Насилию.нет" по закону об "иноагентах"

Роскомнадзор решил составить протокол на помощи пережившим насилие "Насилию.нет" за отсутствие маркировки "иностранного агента" на сайте издания "Утопия".

В сообщении на сайте "Утопии" говорится, что ведомство считает издание проектом "Насилию.нет". Информация об этом, как утверждается, поступила в Роскомнадзор, из некоего анонимного обращения.

"Утопия" пишет, что ранее издание, действительно, имело отношение к центру "Насилию.нет", но с 2021 года редакция никак не связана с организацией. "Редакция "Утопии" считает себя самостоятельным медиа и вовсе не иностранным агентом. Соответствующей маркировки просто не должно быть на нашем сайте и в соцсетях", —говорится на сайте издания.

Российские власти включили "Насилию.нет" в реестр "иностранных агентов" в конце декабря. В Минюсте политической активностью центра назвали попытки организации "сделать проблему домашнего насилия видимой" и просьбы к государству "принять меры для защиты жертв домашнего насилия" во время пандемии COVID-19. Правозащитники обжаловали это решение, но суд отклонил иск к Минюсту.

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет властям признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе чётко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, здравоохранения и экологии.