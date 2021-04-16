Правозащитники из Франции и России осудили депортацию Гадаева

12 крупных международных организаций Франции и России выступили с совместным заявлением по поводу депортации чеченского беженца Магомеда Гадаева. Они осудили передачу его в руки сотрудников МВД по Чеченской республике, от которых Гадаев и искал защиту в Европе.

Правозащитники отмечают грубое нарушение всех международных прав и конвенций французским правительством в части "запрета на возвращение любых лиц при любых обстоятельствах в страну, где такие лица могут подвергнуться серьезным нарушениям прав человека".

Как отмечают правозащитные организации, такая практика французских властей участилась после убийства в 2020 году учителя Самюэля Пати в пригороде Парижа этническим чеченцем Абдуллахом Анзоровым. По данным французской неправительственной организации Comité Tchétchénie, деятельность которой направлена на прекращение нарушений прав человека в Чечне, с ноября 2020 по апрель 2021 французские власти депортировали в Россию по меньшей мере восьмерых выходцев из Чечни, включая Гадаева. За последний месяц депортированы также Ильяс Садулаев и Лези Арцуев.

Авторы заявления призывают власти Франции оперативно принять меры по созданию условий для возвращения Гадаева во Францию. Они также требуют приостановить все незавершенные процедуры по депортации и экстрадиции в Россию тех выходцев из Чечни, которые имеют веские основания опасаться пыток.

Заявление подписано Amnesty International, комитетом "Гражданское содействие", Civil Rights Defenders, "Комитетом против пыток", Comité Tchétchénie, FIDH (Международная федерация за права человека), Human Rights Watch, IPHR (Международное партнерство по правам человека), правозащитным центром "Мемориал" (российские власти внесли "Мемориал" в список иностранных агентов, "Мемориал" с этим не согласился. – Ред.), Норвежским Хельсинкским комитетом, OMCT (Всемирная организация против пыток) и "Правовой инициативой".

Магомед Гадаев, покинувший Россию в 2010 году, проходил свидетелем по уголовному делу, возбужденному в отношении сотрудников чеченских правоохранительных органов. Их обвиняли по статьям о "похищение человека" и "превышение должностных полномочий". Дело расследуется до сих пор. В Чечне Гадаев был похищен, его удерживали на базе некой чеченской правоохранительной структуры, откуда ему удалось выбраться и уехать за границу.