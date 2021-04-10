Медработники профсоюза "Альянс врачей" приехали к ИК-2, чтобы добиться оказания медицинской помощи Алексею Навальному. Как Путин хочет избавиться от узника Владимирской колонии? Сорванные показы "Артдокфеста". Кино не для всех. Активисты SERB напали на режиссера Виталия Манского. Как автор фильма "Дворец для президента" Алексей Навальный рассорил кинокритиков и братьев Михалковых. Украина – ловушка для Кремля. Сумеет ли Путин вернуть любовь избирателей, начав войну в Донбассе?

Мумин Шакиров подводит недели итоги с писателем Виктором Шендеровичем.

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