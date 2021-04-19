Подряды ФСБ и "конкурс стукачей". Странный НИИ из санкционного списка

Одна из российских организаций в обнародованном на прошлой неделе новом санкционном списке США – малоизвестный НИИ "Спецвузавтоматика" из Ростова-на-Дону. Полное наименование института звучит как "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики", и игра слов в названии не случайна: с одной стороны НИИ в основном работает с образовательными организациями, с другой – специализируется на криптографии и информационной безопасности, сотрудничая с военными, ФСБ и СВР. Радио Свобода рассказывает о том, как созданное плодовитым изобретателем в начале 1990-х маленькое ростовское КБ стало подрядчиком "управления прослушки ФСБ" и центром борьбы с экстремизмом в интернете.

В очередной санкционный список Минфина США попали шесть российских организаций, работающих в сфере информационных технологий. Американские власти считают, что они сотрудничали с российскими спецслужбами. Это три частные компании: "Позитив Технолоджис" (Positive Technologies), "Необит", Advanced System Technologies (AST), "Пасит", а также две государственные структуры, "Военный инновационный технополис "ЭРА" и НИИ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматики".

Positive Technologies, AST и "Необит" – крупные игроки на российском рынке кибербезопасности, про компанию "Пасит" практически нет информации в открытых источниках, но, как обратило внимание издание The Bell, среди заказчиков этой фирмы по госконтрактам есть НПЦ "Дельта", подведомственное СВР.

"ЭРА" (аббревиатура расшифровывается как "Элита российской армии") – научный центр, который Минобороны РФ возводит на территории двух ведомственных санаториев в Анапе. Две из восьми "научных рот" технополиса "ЭРА" занимаются исследованиями в области информационной безопасности, обе были созданы в 2017 году на базе воронежской Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина.

В отличие от остальных участников нового санкционного списка НИИ "Спецвузавтоматика" – относительно небольшая региональная организация. Этот институт входит в структуру Министерства образования и науки, появился он в начале 1990-х на базе вычислительного центра Ростовского государственного университета (с 2006 года носит название Южного федерального университета).

От джойстика, в который надо дуть, до криптографии и распознавания кавказской речи

Насколько можно судить по открытым источником, своим существованием “Спецвузавтоматика” обязана инициативному изобретателю Алексею Аграновскому. Аграновский, выпускник физического факультета Ростовского государственного университета, с 1975 года работал в университетском вычислительном центре, начав с техника и закончив в должности начальника отдела автоматизации научных исследований. В 1992 году он основал на университетской базе конструкторское бюро "Спецвузавтоматика", которое в 2002 году превратилось во ФГАУ НИИ "Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика" при Минобрнауки РФ. Аграновский оставался директором института до своей смерти в 2010 году.

Из патентов и научных публикаций следует, что Аграновский был человеком широких технических интересов. Он – соавтор патента на "Устройство для психологических исследований" (1979 год), "Устройство для контроля подвижности насекомых в почве", (1985). Среди его изобретений – "Устройство для вызывания сна" (1988), электронные часы, воздействующие на обладателя импульсами тока, (1996) и даже "Джойстик", которому может позавидовать играющая на компьютере силой ума макака Илона Маска по имени Пейджер: это графический манипулятор, в котором для перемещения курсора нужно дуть с разных сторон в подвешенный на уровне лица конус.

Впрочем, Аграновский работал и в сфере обороны и безопасности – этой тематикой он заинтересовался примерно начиная с 2000 года. У него есть патент на "Устройства для обнаружения вторжения в охраняемую морскую акваторию" на основе гидроакустики (2000 год), а также ряд изобретений и научных работ, связанных с криптографией и информационной безопасностью. В 2002 году совместно с Романом Хади Аграновский опубликовал книгу "Практическая криптография. Алгоритмы и их программирование".

Роман Хади, нынешний директор НИИ "Спецвузавтоматика", – ученик Аграновского, в 2003 году он защитил при институте кандидатскую диссертацию по криптографии под его научным руководством и начал работать в должности начальника лаборатории информационной безопасности. С 2006 по 2010 год Роман Хади был заместителем Аграновского по научной работе, а с 2010-го, после смерти руководителя, сам возглавил НИИ "Спецвузавтоматика".

Разработки Аграновского привлекли внимание российских военных и спецслужб: согласно краткой биографии изобретателя, он был награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, медалями "300 лет Российскому флоту", "За укрепление государственной системы защиты информации", "За взаимодействие с ФСБ России", являлся действительным членом Академии военных наук. О том, как именно было устроено сотрудничество ростовского НИИ с силовиками при жизни Аграновского, судить по открытым данным сложно, информация об участии "Спецвузавтоматики" в государственных закупках доступна только начиная с 2013 года.

Согласно данным о госконтрактах, НИИ "Спецвузавтоматика" в основном выступал подрядчиком у региональных образовательных, медицинских и административных органов, выполняя работы в области обеспечения информационной безопасности. В ряде случаев НИИ работал для федерального Минобрнауки. В 2015 году институт выиграл конкурс на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту аппаратно-программного комплекса для УФСБ Ростовской области.

Особняком стоит единственный конкурс, выигранный "Спецвузавтоматикой" по тендеру федеральных силовиков: в 2017 году НИИ стал поставщиком по ОКР "Разработка программного обеспечения для регистратора угловых перемещений" (шифр "Неровность-КА") для войсковой части 68240. Под этим номером, по данным СМИ, скрывается оперативно-техническое управление ФСБ, ответственное в числе прочего за прослушку и создание систем слежения.

Согласно данным закупки, ростовский НИИ создавал для ОТУ ФСБ программное обеспечение для работы инерциального измерительного модуля – такие используют, например, для навигации автономных систем. Выполнение подобной не совсем профильной работы небольшим региональным институтом для федеральной структуры ФСБ намекает на то, что в действительности сотрудничество могло быть шире, но не оставило следов в открытых документах.

В СМИ можно обнаружить, что в 2010 году НИИ "Спецвузавтоматика" участвовал в конкурсе для той же войсковой части ФСБ (данные на сайте госзакупок не сохранились). Тогда спецслужбы интересовало программное обеспечение, которое позволило бы автоматически определить кавказские языки в телефонных переговорах. Заявки на участие в конкурсе помимо "Спецвузавтоматики" подали Московский государственный лингвистический университет и ООО "Центр речевых технологий" из Санкт-Петербурга.

Кто именно стал победителем этого конкурса, Радио Свобода установить не удалось, но НИИ "Спецвузавтоматика" действительно занимался близкой тематикой. В 2000 году Александр Аграновский с соавторами подали заявку на патент "Способ выделения основного тона из речевого сигнала", а в 2005-м – на "Способ распознавания слов в слитной речи". В 2004 году Аграновский выступил соавтором монографии "Теоретические аспекты алгоритмов обработки и классификации речевых сигналов".

Конкурс доносчиков и семинары со Службой внешней разведки

Как удалось выяснить Радио Свобода, одной из сфер деятельности "Спецвузавтоматики" является борьба с экстремизмом в интернете – причем и в этой сфере организация, как следует из открытых источников, сотрудничала с российскими спецслужбами.

Речь идет о "Национальном центре информационного противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде и сети Интернет" (НЦПТИ). О том, что учредителем НЦПТИ является "Спецвузавтоматика", говорится на официальном сайте Центра.

"Основная часть успеха деятельности Центра заключается в системности подхода, целенаправленности и поступательности действий, направленных на противодействие проявлениям экстремизма и терроризма в сети Интернет. Наша цель – не только мониторинг, но и активное формирование общественного мнения с использованием тех же технологий, которыми пользуются на сегодняшний день экстремисты, с целью минимизации их поддержки населением" – так описывается на сайте НЦПТИ его деятельность.

НЦПТИ осуществляет сразу несколько проектов в этой сфере: например, в 2017 году им было создано общественное движение "Интернет без угроз", в координационный совет которого вошли представители МВД, ФСБ, Следственного комитета и Роскомнадзора. Одной из целей движения должна была стать "помощь правоохранительным органам в вопросах, связанных с поиском противоправного контента в интернете".

Одна из попыток оказать такую "помощь" вылилась в скандал: осенью 2018 года российским СМИ стало известно о "конкурсе стукачей", который придумали в Минкомсвязи Дагестана. Участникам конкурса надо было выискивать в интернете экстремистский контент и отправлять ссылки на него на сайт министерства. Тот, кто отправит больше всего ссылок, мог рассчитывать на приз в виде нового айфона, за второе и третье место давали телефоны попроще – китайской фирмы Xiaomi.

Экспертизу постов, ссылки на которые присылали пользователи, должны были проводить в НЦПТИ, после чего правоохранительные органы, как предполагалось, возбуждали бы против их авторов уголовные дела, а сам "экстремистский контент" должен был блокироваться РКН. Радио Свобода не нашло сообщений о подведении итогов конкурса.

НЦПТИ проводит не только конкурсы, но и онлайн-семинары – например, обучая родителей, как распознавать склонность к экстремизму в интернете у своих детей, а в журнале Центра публикуются статьи о том, как искать экстремизм в ТикТоке, о его распространении "через молодежные субкультурные объединения" и о противостоянии координации протестов через интернет.

В декабре 2020 года "Спецвузавтоматика" и НЦПТИ организовали семинар "Безопасность в науке и образовании". В нем участвовал представитель Службы внешней разведки, а основной темой был поиск наиболее эффективных способов контроля за студентами вузов, чтобы не допустить их вовлечения в "экстремистскую деятельность". В частности, как следует из слайдов опубликованной в интернете презентации, для решения этой задачи руководителям высших учебных заведений следует отказаться от "конкурсов абстрактного творческого характера" и "встреч с иностранными студентами без указания тематики" и даже от "мероприятий, посвященных памяти о Великой Отечественной войне", – в пользу "кураторского часа правового просвещения по антитеррористическому законодательству" и "встреч с представителями национальных общественных объединений со студентами по вопросам укрепления толерантности".

Как именно сотрудники НЦПТИ борются с экстремизмом в интернете, можно понять из описания вакансии "лаборанта", которого Центр ищет для работы с зарплатой в 20 000 рублей в месяц. Она больше напоминает не научную деятельность, а работу на "фабрике троллей": в обязанности сотрудника будет входить "сбор и обработка информации", "работа с открытыми базами данных и поисковыми системами", а также "публикация статей в соцсетях".

Еще один проект "Спецвузавтоматики" – созданный в 2014 году Южный региональный аттестационный центр Минобрнауки России. Согласно официальному сайту института, ЮРАЦ "ведёт работы по обеспечению безопасности информации ограниченного распространения", главным образом в образовательных организациях юга России и аннексированного Крыма. В действительности это курсы повышения квалификации по таким темам, как "защита государственной тайны" (за него придется отдать 37 тысяч рублей) и "ведение секретного делопроизводства" (20 тысяч рублей). На сайте института подчеркивается, что его сотрудники имеют большой опыт обеспечения информационной безопасности как по нормативам ФСТЭК России (входит в структуру Минобороны РФ), так и ФСБ.

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Радио Свобода направило вопросы директору НИИ "Спецвузавтоматика" Роману Хади. На момент публикации этого материала комментарии получены не были. В минувшую пятницу Хади заявил изданию "Коммерсантъ", что несмотря на включение в санкционный список "Спецвузавтоматика" "продолжит работу по обеспечению госсектора технологиями для защиты и развития нашего отечества".