Суд оставил в силе приговор рядовому Шамсутдинову

Апелляционный военный суд оставил в силе приговор Второго окружного военного суда Читы солдату Рамилю Шамсутдинову, осужденному на 24 с половиной года лишения свободы за убийство восьми сослуживцев. Об этом его адвокаты Равиль Тугушев и Руслан Нагиев сообщили в инстаграме.

Равиль Тугушев заявил, что для стороны защиты решение суда стало ожидаемым, будут ли они обжаловать его пока неясно.

По словам Руслана Нагиева, вероятнее всего, Шамсутдинов будет отбывать наказание по месту жительства. Он был призван в армию из села Вагай Тюменской области.

Ранее сообщалось, что приговор Шамсутдинову обжаловали родственники погибших. Как уточняет 72.Ru, сторона потерпевших в апелляции просила квалифицировать действия Шамсутдинова по статьям о хищении оружия и террористическом акте. По их мнению, срочник совершил массовое убийство военнослужащих "с целью повлиять на властные структуры".