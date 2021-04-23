"Путин учится торговать страхом". Соцсети о настроениях в Кремле

Россия начала отвод войск от украинских границ: глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что учебные манёвры можно прекращать. Оппозиционные комментаторы приятно удивлены, хотя многие из них задаются вопросом, действительно ли эти "учения" были так необходимы.

Николай Руденский

Россия вроде как отводит войска, сосредоточенные было у украинской границы. Страна и мир вздыхают с радостью и облегчением. Чем-то это напоминает старый анекдот про лучший вид онанизма: соответствующий орган кладется на стол, и по нему наносятся удары молотком – а кайф когда промахиваешься.

Борис Кагарлицкий

Односторонний отвод российских войск от украинской границы выглядит одновременно нелепо, позорно и провокационно. Разумеется, начало войны не сулило ни нам, ни украинцам, ни Донбассу ничего хорошего, но зачем тогда вообще стягивали туда тысячи людей, пушек и танков? И если уж стянули, то почему отводят, не достигнув никакого соглашения, даже не начав переговоров? Что изменилось 21 апреля? И как теперь добиться симметричного отвода украинских сил, если никакой договоренности нет? Разве только надеяться, что долго держать войско вдоль линии соприкосновения окажется для украинских властей слишком дорого, а начинать войну рискованно. Но если судьба Донбасса зависит только от Киева, зачем было вообще российские силы у границы массировать?

Кремлевские политтехнологи, посчитав возможный пиар-эффект от войны, сочли его недостаточным

Первое правило войны гласит – не вынимать меч, если не готов сражаться. А вынув меч – сражаться. Понятно, что кремлевские политтехнологи, посчитав возможный пиар-эффект от войны, сочли его недостаточным. Или даже заподозрили, что вместо взрыва патриотизма и роста рейтинга Путина можно получить обратный результат. И на этом основании войну отменили. Это совершенно разумно в рамках их образа мысли. Только вот проблема: становится ясно, что никаких иных целей кроме пиара передвижения войск вообще не имели. И эту виртуальную войну, подкрепленную бессмысленными маневрами в offline, Кремль умудрился проиграть даже не начиная.

Увы, в современной России есть только два вида деятельности, которыми власть способна заниматься сколько-нибудь содержательно: проведение пиар-кампаний и распил денег. Обычно одно связано с другим. С реальным развитием страны и защитой её интересов не связано ни то, ни другое.

Облегчение испытывают и украинские комментаторы. Некоторые из них считают, что в том, как сложилась ситуация, есть заслуга Владимира Зеленского. Однако главную роль, по мнению многих, в происходящем сыграл все же президент США.

Иван Яковина

Зеленский теперь совершенно спокойно может говорить, что не просто победил Путина в дипломатическом сражении, но и добился главного – уберег Украину от вполне вероятного полномасштабного военного вторжения, не дав Кремлю взамен вообще ничего.

Я об этом:

"Министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал вернуть до 1 мая в места постоянной дислокации войска, которые задействованы в учениях на юге России, сообщает ТАСС".

Видимо поэтому Путин и был такой мрачный, вялый и подавленный вчера – его план запугать Украину полностью провалился. Пришлось бормотать какую-то чушь про нищенские детские пособия.

Конечно, 90 процентов успеха – это работа Байдена, еще пять – Европы и последние пять – Зеленского. Но!

Именно украинский президент в случае нападения мог бы потерять вообще все. Поэтому организованное американцами отползание шипящего Путина обратно в свое болото – это прежде всего победа для Украины.

Другие призывают не терять бдительности и напоминают, что в 2014 году Россия тоже отводила войска от украинской границы.

Сергей Бережной

Куда вы радуетесь, они ещё даже плановое развертывание не закончили. Плановое завертывание займёт ещё три месяца. А на продолжении обстрелов это вообще никак не скажется, там другие факторы работают.

Игаль Левин

Вся техника переброшенных армий остается у границ Украины

Во-первых. Отводят не войска, а только рядовой состав. Вся техника переброшенных армий остается у границ Украины. Расквартировка этой техники продолжается. Перекинуть рядовой состав обратно можно в любой момент. Займет от пары дней, максимум до недели.

Во-вторых. В мае 2014 года РФ тоже отводила свои войска обратно. Но это не помешало ей летом наносить массовые артиллерийские удары по приграничным районам Украины, а в конце августа вообще войти на Донбасс полнокровными регулярными частями.

Это важно. Не ведитесь на вбросы СМИ о том, что Россия якобы отводит свои войска. Это блеф. Я редко об этом прошу (фактически никогда), но в этом случае попрошу репост. Бо настораживает, как люди легко купились на твит, что, мол, РФ отводит войска и можно расслабить булки.

Многие аналитики между тем отмечают, что в последние дни не оправдались и другие мрачные предчувствия, заполонившие ленты соцсетей в начале недели.

Анатолий Несмиян

Текущая неделя обещала быть крайне насыщенной. Сразу четыре события, каждое из которых вызывало вопросы, ответ на которые мог быть самым неожиданным. Послание Путина, саммит по климату, приезд и переговоры с Лукашенко, срочное и внеплановое заседание Совета Федерации.

До того, как эти события произошли, они выглядели весьма четкой и даже угрожающей цепочкой, однако прошло уже три из них, остается только заседание Совета Федерации – и похоже, что всё заканчивается каким-то весьма неприличным звуком.

Кровожадные вопли про ядерное оружие, "дойдем до Львова" и "испепелим" закончились ничем

Совершенно беспредметный текст, зачитанный Путиным 21 апреля, обнулил все предположения о каких-то решительных шагах и ответах Кремля на целый ряд угроз: от обострения на Донбассе до серии дипломатических скандалов. Стоящая на украинской границе группировка из двух развернутых армий выглядела мощно и недвусмысленно, но на этом грозном впечатлении всё и закончилось: армию спешно отправляют по казармам. Войны не будет, кровожадные вопли вечерних М. про ядерное оружие, "дойдем до Львова" и "испепелим" закончились ничем.

Саммит по климату тоже никаких неожиданностей не принес. С самого начала было известно, что Байден будет актуализировать экологическую тематику, так как именно она в скором будущем должна заменить карантинный психоз в плане глобального террора. Глобалисты обладают достаточно большим набором инструментов для выкручивания рук и продвижения своей повестки. Климат – один из них. Ключевым вопросом был: примет ли Путин участие в этом мероприятии, учитывая, что оно для России ничего хорошего не несет. Принял. А куда он денется. Так что и здесь без неожиданностей – "Тень, знай своё место".

Приезд Лукашенко плюс его заявление о том, что 22 апреля он выступит с каким-то совершенно экстраординарным заявлением, закончился тоже тихо и без помпы – о чем-то там поговорили, согласовали очередные пункты интеграции, и безо всякого заявления и резюме Лукашенко по-тихому убыл восвояси. Никто никого не аннексировал, а разговоров-то было.

Ну, и сегодняшнее заседание Совфеда. Похоже, что и оно будет ни о чем. Вроде бы Совет Федерации разрабатывает закон о навозе (да, именно о навозе: будет дано определение этому важному стратегическому продукту, порядок его производства и использования населением). Но вряд ли именно навоз был причиной столь экстренного заседания. Хотя кто его знает, с учетом того, что в головах у номенклатуры именно он, можно предполагать практически всё.

В общем, не задалась неделька у тех, кто прогнозировал какой-то рывок и мощный ответ на вражеские козни. Все заканчивается обычной коровьей лепёшкой. У нас вообще вся политика на нее похожа, так что всё в порядке. Будем опять сосредотачиваться и грозно молчать, ибо времени на раскачку просто нет.

Мария Снеговая

Многочисленные предсказания об объединении с Беларусью и включении Донбасса в состав России не оправдались. Понятно, что после Крыма многим кажется, что Путин способен на все. Но такое представление ошибочно, политика Кремля по-прежнему опирается на внутренние настроения россиян и рациональные соображения (с поправкой на кремлевскую картину мира).

Россияне сейчас не хотят новой войны, не хотят новых внешнеполитических расходов

Аналитика должна быть ответственной. Россияне сейчас не хотят новой войны, не хотят новых внешнеполитических расходов. Поэтому Послание содержало много экономических акцентов и предвыборных подачек. Ни Беларусь, ни Донбасс российский бюджет содержать не может. Поэтому аннексия и подобные действия маловероятны.

Мне кажется, западным аналитикам нужно уходить от представления, что Путин способен на всё. Это мешает Западу выработать эффективную политику по сдерживанию Кремля.

Александр Баунов

Весенняя деэскалация

1. Послание было социальным и инфраструктуры, а не военным, идеологическим или геополитичским. Критикам не за что было его обругать. Впрочем, внутриполитическим оно тоже не было, а во внутренней политике много вопросов без ответа.

2.Шойгу приказал отвести войска от южных и юго-западных границ, которые концентрировались там несколько недель.

3.Навального перевели в больницу, сперва тюремную, потом гражданскую во Владимире, и вероятно допустят его московских врачей, а они просят прекратить голодовку.

4.Прежде всего в Москве на митинге в день обращения президента не было жестоких разгонов и массовых задержаний. Хотя в Кремле не любят, когда им сознательно портят картину – в нынешнем случае послания.

Лукашенко сблизился с Москвой, но никакими новыми необратимыми решениями это не оформлено

5.Встреча Путина и Лукашенко не окончилась чем-то сенсационным. А слухов было вплоть до слияния и поглощения. Но не объявили и того, что было более-менее реальным, но стало бы сильным геополитическим раздражителем – признание Крыма или размещение в Беларуси российской базы. Лукашенко сблизился с Москвой, но никакими новыми необратимыми решениями это не оформлено.

6.Американский посол Джон Салливан согласился покинуть Москву. Это на самом деле тоже деескалация. Если бы он остался, вопреки рекомендации Кремля, он продемонстрировал бы гордость великой американской нации, но не смог бы дальше выполнять свои функции, его бы просто перестали принимать. Теперь он вернется и сможет работать, то есть практическое предпочли символическому.

7.Работать ему надо над встречей Байдена с Путиным. Владимир Путин явно хочет использовать предложенный Баденом шанс, ну и Байдену не хотелось бы отзывать предложение.

Именно грядущая встреча Путина с Байденом и стала, по мнению многих оппозиционных комментаторов, причиной целого ряда уступок Западу, на которые в последние дни пошла Россия.

Алексей Цветков

Вдруг:

Начал отвод войск от украинской границы.

Позвал Зеленского в гости.

Согласился на паритет персонала посольств с Чехией.

Пустил к Навальному реальных врачей.

Явился в зуме Байдену и Макрону без кукишей на обеих руках.

Но почему-то такой “добрый” он мне еще омерзительнее, чем злой.

Александр Рыклин

От Украины отполз, Навального в гражданскую больницу отпустил, Беларусь пока не трогает, в Москве дал указание демонстрантов не метелить... Вот что звонок Байдена животворящий делает...

Одно печально – в очередной раз сработал его шантаж... Или все-таки с той стороны была какая-нибудь чудовищная угроза?

Остап Кармоди

Все обсуждают, почему Путин вдруг стал таким добреньким: пустил к Навальному настоящих врачей, отводит войска от границы с Украиной, согласился на требования Чехии по посольству, не стал разгонять протесты в Москве.

в Кремле поняли, что Байден взялся за дело всерьёз

У меня тоже есть своё объяснение. В Кремле уже давно очень популярна теория, что англосаксы держат мир в подчинении с помощью управляемого хаоса. Вероятно, у Путина возникло ощущение, что Байден, выиграв выборы, тут же начал этот хаос активно раздувать. Возвращение Навального, скандал с российскими прививками в Словакии... на внезапном, через 7 лет после забытого, казалось, теракта, демарше Чехии хаоса стало так много, что в Кремле поняли, что Байден взялся за дело всерьёз, и если он будет продолжать, то этот хаос их просто завалит. Поэтому они решили сдать назад и подумать, как им быть дальше.

Они там не понимают, что весь свой хаос создают себе сами, и поэтому реально боятся. Такая у меня гипотеза.

Ряд хороших новостей продолжило решение Алексея Навального окончить голодовку.

И все же объявлять происходящее оттепелью только потому, что к Навальному допустили врачей, а на митингах в его поддержку было меньше насилия, чем обычно, явно не стоит, отмечают оппозиционные комментаторы.

Андрей Десницкий

С утра вся лента в кляксах восторга.

"Ура, нас вчера не били, значит мы победили!"

"Ура, мы тут власть!"

"Ура, Путин [испугался]!"

Что? Вот прямо так и [испугался]?

Неужто Навальный уже у себя дома чай пьет? Или может хотя бы к нему платного врача пустили, о каком он просит?

Детишек по делу "Нового величия" из тюрьмы выпустили? Арестованных ученых-физиков освободили? Крым Украине вернули?

Боже мой, о чем я! Какие детишки в тюрьме! Какой Крым!

Как вообще это можно обсуждать, когда в стране процветает коррупция, а Путин дворцы себе строит!

Хотите горькую правду друзья мои? Вчера на улицах никого не били (ну, почти не били) вовсе не потому, что "Путин [испугался]". А потому что Путину глубоко [наплевать] и на вас и на ваши протесты.

Зачем ему сейчас кого-то винтить на улицах, если каждого из вас можно свинтить по месту работы, учебы или жительства

Нужную ему обратную связь он от ваших протестов получил еще зимой. Кого надо, на карандаш взял, кого надо, уже посадил, законодательные меры, какие надо было принять по результатам протестов – принял. Дума уже все приняла почти во всех чтениях. Реакцию общества, здешнего и международного, на жесткое винтилово – тоже замерил, и она его видимо устроила. Зачем повторять, если всё, дело сделано!

Зачем ему сейчас кого-то винтить на улицах, если каждого из вас можно свинтить по месту работы, учебы или жительства. Вот вы все, как на ладошке. Сами заранее переписались на "карте протеста", сами своими физиями перед уличным камерами помаячили. Ну зачем теперь бить по площадям, если можно индивидуально свернуть шею всякому задиристому петушку на этой птицеферме.

Ad stultorum libera nos, Domine.

Что до диалога России с Западом, на который, похоже, Запад все еще рассчитывает, он может и не сложиться, считает политолог Лилия Шевцова:

Кажется, война откладывается до следующего раза. Но недавняя эскалация напряженности по линии Россия– Запад подтвердила тревожную логику.

Во-первых: Россия готова швырнуть на пол мировую шахматную доску. Поводом может стать даже обидчивость и подозрения Кремля, что его игнорируют. Угроза сбросить доску действует, вызывая растерянность объекта шантажа.

Во-вторых: Запад не сумел найти ответ на российский вызов. Пока либеральные демократии пытаются успокоить Кремль "двойным треком". Короче, соединением взаимоисключающих принципов – сдерживанием и диалогом.

"Двойной трек" стал реакцией на феномен, которым оказалась Россия. С одной стороны, Россия – антагонист либеральной демократии. С другой– Россия включена в жизненные для Запада взаимосвязи и отчасти интегрирована в Запад (через класс рантье и членство в европейских институтах).

Особенно трудно приходится Европе. Как Брюсселю санкционировать государство, которое является членом Совета Европы? Как наказывать своего торгового партнера? Вот и вынужден ЕС ограничиваться выражением "озабоченности" по поводу российских "гамбитов", которые стали нескончаемым дождем.

Несовместимость сдерживания и диалога порождает и другие проблемы. Так, либеральные демократии не могут создать механизм упреждения враждебных действий Москвы. ЕС и не собирался вводить санкции за российскую эскалацию у границ Украины. Вот если бы Россия перешла границу, тогда бы Брюссель задумался. Вот если Навального не выпустят до конца месяца, тогда Совет Европы подумает, приостановить ли членство России в Совете. Но угроза его гибели не является для Брюсселя поводом для санкций.

Запад не может прочертить будущие "красные линии", нарушение Россией которых должно вызвать его ответ. Не может выставить "ценник" за еще не случившееся. Запад включает санкционный станок, ориентируясь на уже совершенное. Надеясь на то, что Москва понимает цену рисков. Но понимание рисков и их цены у Москвы и у западных столиц не совпадает. Для Кремля готовность рисковать может быть единственным способом добиться цели.

Сегодня США взяли на себя инициативу сформировать ответ России и за то, что считает российскими грехами в отношении США, за эскалацию у границ Украины и за Навального. Ответом стал знакомый "двойной трек". Видимо, Вашингтон полагает, что на этот раз его уверения в готовности "эскалировать" цену российской эскалации будут в Москве услышаны.

Возможно, в непубличном обмене мнениями американцы предупреждают о жестких мерах. Но провозглашенные Байденом публично санкции выглядят отеческим шлепком.

Байден явно не хочет конфронтации с Россией. Он не пытается поставить Путина на колени. Он не горит желанием обваливать российскую экономику либо начинать возмездие в отношении близких к Путину людей.

Трудно избежать ощущения, что Белый дом признает, что заставить Кремль изменить свое мышление и свой взгляд на мир невозможно. Следовательно, нужно искать механизм сосуществования с опасным игроком, который в любой момент может продемонстрировать "веймарский синдром". [...]

Словом, Байден выбрал тактику умиротворения с элементом сдерживания (который в стадии формирования). В итоге мы видим сюрреализм: представители американской администрации обещают заставить Кремль дорого заплатить, если Москва продолжит швырять шахматную доску. Одновременно представители обоих президентов готовят их саммит, на котором лидеры вряд ли будут швырять друг в друга ботинками. Путин выступает на устроенном Байденом "климатическом саммите". Москва предлагает Вашингтону восстановить диалог по предотвращению киберугроз. Почти перезагрузка! [...]

И что дальше? Приходится напомнить: уже несколько американских президентов пытались осуществлять в отношении России политику "двойного трека"– сдерживать Москву, одновременно сотрудничая с нею. Каждый раз "качели" заканчивались обострением. Ибо несовместимость системных принципов оказывается сильнее общих заинтересованностей. [...]

Скорее всего и в этот раз диалог России с Западом закончится холодным дождем. Но каждый новый срыв будет повышать риски, переводя эскалацию напряженности на новый уровень и повышая цену, которую приходится за нее платить.

А потому будущее тревожно. И короткие просветы не стоит воспринимать, как смену погоды.

Российские власти продолжают борьбу с инакомыслием и независимой журналистикой: сегодня Минюст включил в список "иностранных агентов" издание "Медуза".

Главный редактор Russia Today это решение горячо одобряет.

Возможность расправы с оппозицией может стать для России одним из рычагов в торге с Западом, считает Леонид Волков:

КимЧенЫнизация российской внешней политики – вот как можно описать все, что делает Путин, одним словом.

Чем живет Северная Корея уже десятилетиями, при трех поколениях своих правителей? Чем зарабатывает, что экспортирует? Ее единственным экспортным товаром является страх. Будем строить ядерную бомбу, чтобы весь мир боялся – а потом обменяем отказ от бомбы на снятие части санкций и иностранные кредиты. Будет запускать баллистические ракеты, чтобы они падали поближе к Японии – а потом обменяем прекращение испытаний на плошку риса и гуманитарную помощь. Выглядит довольно примитивно и позорно, но, надо признать, работает: Кимы держатся у власти уже 70 лет.

Владимир Путин уверенно вступил на этот же скользкий путь. Да, пока еще главным экспортным товаром остаются нефть и газ. Но Путин учится торговать страхом. Весь мир отказался разговаривать, Байден назвал "убийцей"? Пригоним сто тысяч солдат к украинской границе, чтобы Байден позвонил, чтобы вернуться за стол переговоров. Грозят новые санкции за террористические акты по всему миру? Будем грозить еще большим насилием, чтобы пугать им европейцев – может быть, они решат, что если Путину будет нечего терять, то он перейдет любые границы, и не будут санкции вводить. И так далее.

КимЧенЫнизация идет полным ходом, мы буквально в одной остановке от риторики "платите мне, чтобы я не бомбил Воронеж". Уже скоро.