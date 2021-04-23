Больница на плохом счету. Дурная слава владимирской "Моторки"

В результате масштабного общественного давления, как заявили лечащие врачи Алексея Навального, оппозиционного политика из тюремной больницы 20 апреля вывозили в гражданскую во Владимире. Там провели врачебный консилиум, "он получил доступ к чему-то похожему на независимое обследование", "проведены консультации нейрохирурга, главного внештатного нефролога и главного невролога Владимирской области". Для оказания адекватной медицинской помощи Навальному потребовалось провести акции протеста в сотне городов. Теперь политик выходит из голодовки.

Среди обычных заключенных "Моторка", больница при ИК-3 во Владимирской области, пользуется дурной славой: правозащитники рассчитывают, что теперь ситуация там изменится к лучшему.

Многолетние пытки

Сообщения о насилии в отношении заключенных в ИК-3 попадали в различные медиа (причем далеко не всегда правозащитной или оппозиционной направленности) в прошлые годы.

Фильм "Садисты в погонах?" об ИК-3 в 2018 году сняла владимирская региональная телекомпания "Томикс". Там рассказывается об избиениях, немедицинском использовании психотропных препаратов и пытках током – сообщения обо всем этом владимирские журналисты нашли с 2012 года.

В этом же году Daily Storm писал, что в качестве санитаров в больнице при ИК-3 используются сотрудничающие с администрацией колонии заключенные. Занимаются они пытками людей, которых отправляют в больницу: например, чтобы выбить показания по уголовным делам.

К гениталиям подводят провода и включают ток

В этом же году в больнице ИК-3 умер заключенный Гор Овакимян. Его смерть попытались объявить последствием пневмонии, но на его теле были обнаружены многочисленные следы пыток. Суды по этой истории продолжаются до сих пор.

– Если бы там только избивали! Там к гениталиям подводят провода и включают ток. Пускают по венам растворы, которые вынуждают людей мучаться. Такая информация к нам поступала именно про эту больницу год назад, – рассказывает Радио Свобода представитель Комитета за гражданские права Борис Пантелеев.

– Тюремные больницы бывают разными, это зависит от их начальника. В мордовских женских лагерях попасть в больницу было спасением для заключенных. Больная, здоровая, женщин там заставляли работать по 12 часов, они даже заказывали у родственников большие пластиковые пакеты, чтобы справлять нужду не отходя от станка – им запрещали ходить в туалет, – рассказывает лидер Движения за права человека Лев Пономарев.

О проблемах владимирской "Моторки" Пономарев знал до того, как там оказался Навальный.

– Эта больница была на плохом счету. Как объясняли мои коллеги, а у меня работают в том числе бывшие заключенные, в больнице при ИК-3 давали понять, что не надо туда попадать, – рассказывает правозащитник.

Отбить охоту

О том, как у владимирских заключенных "отбивали охоту болеть", Радио Свобода рассказал бывший заключенный Дмитрий Мудриченко. Мудриченко говорит, что дважды лежал в неврологическом отделении больницы при ИК-3.

Одна из форм наказания – запрет присаживаться от завтрака до ужина, с шести утра до десяти вечера

– По идее, в больнице должен быть постельный режим, но ты постоянно находишься на ногах. Одна из форм наказания – запрет присаживаться от завтрака до ужина, с шести утра до десяти вечера. Садиться можно только на время приема пищи. Если ты сидишь после еды, могут применить физическую силу, – рассказывает он.

Мудриченко считает, что цель насилия в больнице – добиться того, чтобы заключенные не просились в это учреждение. Осуществляют насилие заключенные, сотрудничающие с администрацией ИК-3.

– Когда только привозят, встречают несколько дневальных, ставят к стенке: нехрен сюда ездить, что, вы курорт здесь нашли? Передай остальным, чтоб поменьше болели! И происходит избиение, – вспоминает он.

По рассказам бывшего заключенного, есть в тюремной больнице надо очень быстро и с отменным аппетитом.

От такой еды у меня рот несколько раз волдырями покрывался

– Время приема пищи – пять-семь минут – в камеру постоянно заглядывают и подгоняют, чтобы быстрее ели. Пища очень горячая, почти кипяток. От такой еды у меня рот несколько раз волдырями покрывался. Выкидывать кашу в туалет нельзя: если кто-то выкинул, будет наказана вся палата. Громко заговорили, в палату могут ворваться и избить. Если остались синяки, их натирают каким-то кремом, чтобы не были заметны. Я видел, как паренька – он непонятливый был – били, натирали кремом, потом опять били и опять натирали кремом, – рассказывает Мудриченко.

Ещё один вид наказания – оставить без движения на несколько дней. Например, привязать простынями к шконке.

– Лежишь связанный, ни нос не почесать – абсолютно без движения. В туалет в таком случае ходят в утку, а утку могут не давать. Когда меня так наказывали и я кричал, что больше не могу терпеть, мне надавали книгой по паху. Попросил ребят, справил нужду во флакон из-под шампуня. Могут заставить стоять, держась руками за шконку и смотреть в стенку, и так несколько дней.

Собеседник Радио Свобода считает, что Навального отправляли в "Моторку", так как это ближайшая тюремная больница.

– Эта больница работает не только на владимирские колонии, из Белгородской области туда тоже привозят, – отмечает Мудриченко.

Лев Пономарев считает, что попадание в больницу при ИК-3 Алексея Навального положительно скажется на учреждении.

– Надеюсь, ситуация может улучшиться, к больнице привлечено внимание. Например, может быть, поменяют начальника, – предполагает Пономарев.

С Пономаревым согласен его коллега из Комитета за гражданские права.

– Сейчас я скажу вещь немного циничную. Это хорошо, когда таких высоких фигурантов, вроде Гусинского, Ходорковского, теперь Навального, водворяют в эти места. Своим статусом, положением они притягивают внимание общества к проблемам [тюремной] системы. Может быть, это будет способствовать оздоровлению ситуации, – отмечает Пантелеев.

При подготовке материала до пресс-службы УФСИН по Владимирской области дозвониться не удалось.