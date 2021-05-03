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Володин и бабушка-ветеран: постановка или случайность?

Фрагмент видеотрансляции прогулки Вячеслава Володина по Саратову

Встреча Вячеслава Володина с 90-летней жительницей Саратова, от которой ему пришлось выслушать жесткую критику в свой адрес и в адрес российских властей, могла быть спланирована помощниками спикера Госдумы заранее, причем не исключено, что ветерана использовали для этого "вслепую" – полагает Радио Свобода, внимательно изучив полное видео этого события и сопутствующие ему обстоятельства.

Ролик длительностью чуть более минуты, на котором ветеран труда Анна Александровна Полуйко отчитывает Володина как ребенка и пеняет ему на воровство чиновников, был опубликован 30 апреля в телеграм-канале спикера Госдумы и сразу стал вирусным в интернете – причем о нем написали не только оппозиционные, но и многие прокремлевские СМИ, хвалившие Володина за умение спокойно выслушивать критику.

"Обычно политики столь солидного веса не рискуют подходить к случайным, не подготовленным для разговора с властью прохожим. Но тут Володина подвело роковое стечение обстоятельств. Спикер спешил на встречу с саратовскими студентами и увидел пенсионерку Анну Александровну, которая вся в орденах, медалях, умиротворенно улыбалась в окружении молодежи", – так, например, писала в своей заметке об этой истории "Комсомольская правда".

Володин во время трансляции подходил и к другим людям – и эти фрагменты трансляции выглядят постановочными

Ни у сторонников, ни у противников Володина сам ролик с ветераном не вызвал подозрений и практически все СМИ написали о встрече спикера Думы с ветераном как о "случайной" – разве может быть иначе, если "случайный ветеран" не хвалит, а ругает встреченного на улице высокопоставленного чиновника? Однако, видео с ветераном – лишь часть почти 43-минутной видеотрансляции, во время которой Володин, мэра Саратова Михаил Исаев и вице-губернатор Саратовской области Игорь Пивоваров гуляли по городу в сопровождении съемочной группы, которую возглавляла телеведущая ГТРК "Саратов" Лилия Матвеева.

Во время трансляции Володин отчитывал Исаева за промедление со сносом незаконно возведенных ларьков, обсуждал с ним строительство пешеходной зоны в центре Саратова и сделал еще несколько "подходов к народу" – которые уже гораздо больше, чем встреча с Анной Полуйко, похожи на постановку.

На отметке 21 минута 20 секунд председатель российского парламента здоровается с двумя женщинами, стоящими на все той же площади Кирова около киоска по продаже кофе. "Вам нравится всё вот это?", – спрашивает их Володин о городском благоустройстве. "Конечно, мы восхищены", – отвечают женщины, не забыв при этом указать на "пошатывающуюся плиточку", которая случайно оказывается прямо под ногой у федерального чиновника и дает ему возможность по-отечески пожурить мэра Исаева за недочеты при заключении городом контактов с исполнителями ремонтных работ.

Вскоре после этого Володин повстречает Анну Полуйко, а сразу после разговора с ней (отметка 36 минут 35 секунд на видео) направится к стоящим чуть дальше двум другим женщинам, которые не скрывают, что специально ждут высокопоставленного гостя из Москвы – по их версии, они "смотрят все эфиры" Володина, увидели его на начавшейся за полчаса до этого трансляции и решили подкараулить.

"Здравствуйте, Вячеслав Викторович, а мы вас ждем!", – говорит одна из женщин, после чего обе присоединяются к Володину и съемочной группе и старательно рассказывают ему о своей проблеме: задержке со строительством новой поликлиники. Как и во время встречи у кофейного киоска, говорит лишь одна из женщин, вторая все время хранит молчание. Жалобщица напоминает, что уже задавала Володину вопрос о поликлинике, когда он приезжал с визитом в ее район, спикер Госдумы вспоминает ее и обещает, что стройка скоро начнется.

90-летняя Анна Александровна Полуйко ждала Володина в компании молодой женщины. Ей оказалась депутат областной Думы Саратовской области от "Единой России"

Если обе описанных выше этих "встречи с народом" и могут показаться срежиссированными, то это не значит, что таким же был и разговор Володина с Анной Полуйко, который начинается на полном видео на отметке 24 минуты. Так, по словам журналиста "Эха Москвы" Алексея Соломина, он сам не единожды был свидетелем того, как выходы чиновников и политиков "в народ" шли не по плану. Тем не менее, есть несколько обстоятельств встречи Володина и Анны Полуйко, на которые имеет смысл обратить более пристальное внимание.

Первое из них заключается в том, что 90-летняя Анна Полуйко находится на площади Кирова не одна. Рядом с ней и до разговора с Володиным, и во время него находится молодая женщина в бордовой куртке. Ни до этого момента трансляции, ни после него эта женщина не появляется в кадре, а после ухода Володина остается с Полуйко и одним из приставленных к чиновникам охранников, держа разволновавшуюся от диалога бабушку за руку. Кто же эта женщина в куртке на самом деле и почему Анна Полуйко в будний день гуляет по площади Кирова при "полном параде" – в жилетке с орденами и медалями?

Молодая женщина могла бы быть внучкой или просто родственницей Анны Полуйко, но если внимательно посмотреть видео, становится ясно, что она хорошо знакома с Володиным и Исаевым: с последним она не глядя в глаза обменивается блокнотом для записей и бутылкой воды (отметка 30 минут 47 секунд на полном видео), а председателю Госдумы после окончания диалога с ветераном говорит "Вам туда!", – показывая на следующую точку, где съемочную группу уже ждут женщины с вопросом о поликлинике. Сам Володин, если внимательно смотреть видео, тоже знает женщину: в какой-то момент он обращается к ней по имени – "Татьяна" – и просит проводить Полуйко.

По словам шеф-редактора саратовского издания "Свободные новости" Марии Алексашиной (именно на видео "Свободных новостей" Анна Полуйко попала год назад 9 мая с похожей речью, в которой она критиковала власть), женщина, вместе с которой Полуйко ждала появления Володина, Исаева и Пивоварова – депутат местной областной Думы от "Единой России" Татьяна Ерохина. Ерохина является помощником Володина по работе в Саратовской области, возглавляет в местном парламенте комитет по социальной политике и часто встречается с ветеранами.

Встреча Таьяны Ерохиной с труженицей тыла Марией Плющевой, март 2020 года
Встреча Таьяны Ерохиной с труженицей тыла Марией Плющевой, март 2020 года

Как же Татьяна Ерохина встретилась с Анной Полуйко на площади Кирова и почему Полуйко в тот день вышла в город в "парадной форме"?

Ответ на этот вопрос 90-летняя женщина отчасти дает в разговоре с Володиным сама: по ее словам, утром 30 апреля ей неожиданно позвонили из Совета ветеранов Фрунзенского района Саратова и пригласили в администрацию района за подарком на день рождения, который был у нее в январе.

Спустя день после встречи с Володиным и депутатом Ерохиной на YouTube-канале "Типичный Саратов" появилось еще одно видео с Анной Полуйко, на котором она рассказала несколько новых деталей произошедшего. В частности, по словам ветерана, она живет в доме на улице Рахова, где находится магазин "Мария". Если посмотреть на карту, самый короткий маршрут от этого дома до администрации Фрунзенского района неизбежно пролегает через площадь Кирова – основную точку прямой трансляции с Володиным и Исаевым. Такой же маршрут сама Полуйко описывает на видео.

На видео "Типичного Саратова" Анна Полуйко еще раз описывает и обстоятельства, при которых она оказалась в центре города в компании депутата Ерохиной в месте, через которое проходил маршрут прямого эфира Володина. Полуйко говорит, что в январе подарок на день рождения ей не смогли вручить из-за коронавирусных ограничений, хотя председатель районного Совета ветеранов Бронислав Костальцев лично поздравил ее с юбилеем. Когда утром 30 апреля ее вдруг позвали за подарком, она надела жилетку с наградами, вышла из дома и на площади Кирова увидела группу мужчин (Володина, Исаева и съемочную группу), от которой отделилась Татьяна Ерохина и направилась прямиком к Анне Александровне (Полуйко по ошибке называет Ерохину "Ерофеевой").

"Она его секретарь. Когда были довыборы, Володин ее сделал депутатом. […] Тут вот я, а тут, значит, она на меня прет. "Вы по какому вопросу?", – говорит. Тут я еще больше обалдела, я же не знала, кто там стоит", – говорит Полуйко на видео.

Судя по публикациям в СМИ, Татьяна Ерохина наверняка лично знает позвавшего Полуйко на вручение подарка Бронислава Костальцева – по крайней мере, она не раз участвовала с ним в официальных мероприятиях как председатель профильного комитета облдумы.

И все-таки: постановка или нет? Три основных версии

Значит ли все это, что появление Анны Полуйко на трансляции Володина планировалось втайне от самого ветерана – вот только организаторы ее встречи со спикером Думы не знали, что 90-летняя женщина не боится ругать власть и уже делала это публично?

По словам Марии Алексашиной, тот факт, что пути Анны Полуйко и Вячеслава Володина пересеклись во время прогулки спикера Госдумы по городу, может быть совпадением, – однако внезапное приглашение ветерана для получения подарка в тот же день в местную администрацию действительно выглядит подозрительно. "Если история с подарком и появление Полуйко на площади были подстроены, это большое коварство", – говорит журналист.

Антон Наумлюк, еще один журналист из Саратова, сейчас живущий и работающий в Украине, сказал Радио Свобода, что версия о подстроенной встрече спикера Думы с ветераном, которая планировалась впопыхах и из-за недостаточной подготовки пошла "не так", кажется ему вполне вероятной. "Это типичная для Саратова история. Московские пиарщики что-то придумывают, а местные все делают "на коленке", – говорит он.

В социальных сетях есть и другие версии встречи Вячеслава Володина с отчитавшей его бабушкой-ветераном. Так, по мнению журналиста Александра Плющева запланированным могло быть не только само ее появление, но и речь с критикой власти – чтобы видео стало вирусным и "перебило" в поисковой выдаче по имени Володина по-настоящему неприятную для него историю о предполагаемом использовании спикером Госдумы услуг суррогатной матери.

В конце концов, нельзя исключать и самую простой вариант – о том, что приглашение Анны Полуйко в Совет ветеранов за подарком случайно совпало с датой трансляции, а Татьяна Ерохина, увидев на площади ветерана в медалях, решила сымпровизировать и использовать ее в стриме "для красивой картинки". Радио Свобода попыталось связаться с Ерохиной по номеру мобильного телефона, чтобы спросить ее об этом, однако на звонок никто не ответил.

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