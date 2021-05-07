Последний осуждённый по делу Сенцова вернулся на родину

Последний из осуждённых по делу украинского режиссёра Олега Сенцова — историк Алексей Чирний вышел на свободу из российской колонии в Батайске Ростовской области. Об этом изданию "Грати" сообщил генеральный Украины Тарас Малышевский.

Встречать Чирния, освобождённого из колонии, прибыли в Симферополь его мать и отец. Однако, встреча не состоялась. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, сообщила, что Алексей Чирний был сопровождён под охраной к украинской границе и находится в пункте пропуска "Меловое" в Луганской области.

Алексей Чирний был задержан сотрудниками ФСБ в Симферополе в ночь с 8 на 9 мая 2014 года. Ему были предъявлены обвинения в участии в террористическом сообществе, причастности к двум терактах, а также подготовке теракта.

Следствие считало, что он входил в группу режиссера Олега Сенцова, которая совершила поджоги офисов партии "Русское единство" и "Партии регионов" в Симферополе. В причастности к поджогу обвинялись также Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев. Следствие заявляло, что группа готовила подрыв памятника Ленину и мемориала "Вечный огонь".

Адвокат Илья Новиков рассказал журналистам, что после задержания Чирний подвергался пыткам и назвал имена двоих причастных к поджогам Кольченко и Афанасьева, а после задержания Олега Сенцова вновь был допрошен, тогда в его показаниях и появилось имя режиссера Олега Сенцова.

Дело Чирния рассматривалось в особом порядке. В 2015 году Северо-Кавказский военный окружной суд приговорил его к семи годам заключения. Он содержался в Магаданской колонии, позднее был этапирован в Ростовскую область.