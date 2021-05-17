Правительство России готовит меры для сдерживания роста цен на сахар

Министерство сельского хозяйства России считает стабильной ситуацию на рынке сахара и ожидает, что производство сахарной свеклы в нынешнем году будет достаточным для потребностей внутреннего рынка. Ранее "Коммерсантъ" сообщил, что Минсельхоз не исключает подорожания сахара и разрабатывает новые меры регулирования сахарного рынка.

Как заявила на совещании с крупными производителями кондитерских изделий и безалкогольных напитков 13 мая замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, в этом году сев сахарной свеклы идет с отставанием, и с учетом завершения 1 июня соглашения о фиксации цен может привести к удорожанию сахара.

В этой связи, по её словам, Минсельхоз рассматривает возможность создания интервенционного фонда, из которого государство будет продавать сахар при резком росте цен и останавливать его подорожание, а при падении цен – скупать сахар с рынка. Такой механизм для зерна действует в России уже 20 лет. Кроме того, Минсельхоз предлагает утвердить ежегодную квоту для беспошлинного импорта сахара.

Однако, по мнению участников рынка, опрошенных изданием, ограничительные меры, сложности с урожаем и дисбаланс на рынке приведут к тому, что стоимость сахара в 2022 году будет "запредельной". Решить проблему за счет интервенционного фонда уже не удастся. Поэтому реальным резервом представляется только импорт сахара, который тоже дорожает, сказал собеседник издания в крупном производителе.