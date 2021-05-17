Жадность бизнеса или глупость чиновников. Что хуже для экономики России

Почему без жадности не будет экономики, а без глупости – современной российской политики? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Инфляция остается одной из главных экономических тем во всем мире. Вышедшие в минувшую среду апрельские данные по потребительским ценам в США вызвали большой переполох на финансовых рынках. Их годовой рост поставил рекорд за 12 лет – к апрелю прошлого года розничные цены увеличились на 4,2 процента. Это в два с лишним раза больше целевых 2 процентов, которые установила для себя Федеральная резервная система Соединенных Штатов.

Полная видеоверсия программы:

Так что накрывшие рынки распродажи вполне объяснимы. Инвесторы испугались, что Федрезерв США начнет сворачивать программу выкупа активов и примется повышать ставки. Пришлось представителям американского эмиссионного центра успокаивать инвесторов и в очередной раз заверять, что печатный станок продолжит работать в плановом режиме.

Отправиться в отпуск людям не позволяет банальная нехватка денег

В России инфляция подтачивает доходы основной массы граждан, заставляет менять потребительское поведение и толкает остатки среднего класса к черте бедности. Что бы ни утверждала на этот счет официальная статистика, подтверждения этому моему утверждению появляются постоянно. Вот, например, на носу лето, сезон отпусков, однако две трети россиян никуда не поедут. Эти данные опубликовал на прошлой неделе "Коммерсантъ". В 2020 году цифра была еще больше – четыре пятых, – но тогда это объяснялось режимом самоизоляции.

Теперь же путешествовать, по крайней мере, по России можно беспрепятственно. Но отправиться в отпуск людям не позволяет банальная нехватка денег. Из тех, кто все же собирается куда-нибудь поехать, большинство – 27 из 34 процента – будут путешествовать по России. Причем не на самолете или поезде, а на своей машине.

Есть еще один косвенный, но довольно красноречивый показатель. Доля россиян, которые пользуются услугами микрофинансовых организаций, в первом квартале достигла максимальных значений за последние четыре года. Занять там деньги проще, чем в банках, но проценты выше. Так что рост числа клиентов микрофинансовых организаций свидетельствует о том, что кредитные истории россиян ухудшаются, а потребность в деньгах растет.

"Почему растут цены? Это жадность отдельных производителей и торговых сетей"

Тему инфляции затронул на прошлой неделе и глава правительства Михаил Мишустин, который пришел в Государственную думу отчитываться о работе правительства. И вот там, в Думе, премьер-министр предложил свою оригинальную версию того, почему цены в стране продолжают расти. Оказывается, все дело в жадности:

"Результат сдерживания цен, конечно, никого из нас полностью не устраивает. Но если бы не принятые меры, обсуждать пришлось бы не их эффективность, а взрывной, неконтролируемый рост цен. Мы за то, чтобы наши производители зарабатывали на экспорте. Но не в ущерб интересам главных своих покупателей, которые живут и работают в России. Важно упомянуть ещё об одной причине, почему растут цены. Это жадность отдельных производителей и торговых сетей. И здесь хочу напомнить: у правительства достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах, – заявил Мишустин.

Вот все-таки проклятое место какое-то – глава российского кабинета министров. Назначают на него человека, и он первое время старается, делает что-то. Даже иногда пользу какую-то (при)наносит. Ну или хотя бы вреда от него самый минимум – как от предыдущего. А потом скажет что-то, и сразу все с ним становится ясно.

Обвинять предпринимателей в желании получить максимальную прибыль – это примерно то же самое, что обвинять борца сумо в том, что он слишком много ест

Во-первых, лень и жадность – эта два основных человеческих порока, которые превратили натуральное хозяйство в современную экономику. Неоднократные попытки создать идеальное общество для беспорочных людей заканчивались для одних гильотиной или ГУЛАГом, для других – хроническим дефицитом и периодически вводимыми хлебными карточками. Обвинять предпринимателей в желании получить максимальную прибыль – это примерно то же самое, что обвинять борца сумо в том, что он слишком много ест. И если рыночные условия (соотношение спроса и предложения) благоприятствуют повышению цен, а руководители компаний их не повышают, впору задуматься о профессиональной пригодности таких руководителей.

Во-вторых, если нарушается естественный механизм, регулирующий цены, и на рынке появляется монополист, у государства есть специальный орган – антимонопольная служба, которая выявляет и пресекает картельные сговоры. Наконец, в-третьих: Мишустин упрекнул производителей продовольственных товаров в том, что правительство выделило им 15 миллиардов рублей, а цены так и продолжают ползти вверх. Премьер считает это жадностью. А тот факт, что Фонд национального благосостояния, который с некоторых пор из стабилизатора пенсионной системы почему-то превратился в резервы правительства, перевалил за 12 процентов ВВП и по состоянию на 1 мая достиг 13 триллионов 825 миллиардов рублей, – это не жадность. Это, по всей видимости, рачительный подход к государственным финансам.

Впрочем, было бы еще полбеды, если бы глава кабинета просто ввернул свою "жадность" для красного словца и на том бы и успокоился. В конце концов, аудитория собралась благодарная, даже поаплодировали премьерскому выпаду. Проблема в прозвучавшей в конце приведенного нами фрагмента недвусмысленной угрозе – "обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе". Предприниматели в России пуганые, свои права отстаивать отученные. Еще пара-тройка таких вот замечаний, и они начнут отползать из агробизнеса и производства продуктов питания, наплевав на все льготные кредиты и субсидии. Потому что не менее сильным мотиватором в экономике является страх. И если он перевесит, Мишустину самому с остальными членами кабинета придется ездить в поля собирать картошку. Потому что больше некому будет.

Я, кстати, не просто так упомянул о благодарной аудитории, которая собралась в здании Государственной думы. Когда дело дошло до вопросов, тему "жадности" с удовольствием подхватил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин – тоже известный интеллектуал:

"Нам важно, чтобы в этом вопросе был наведён порядок"

"Коллеги, мы с вами договорились вчера, что один вопрос мы зададим как беспокоящий нас всех, независимо от фракции, политических пристрастий. Речь идёт о жадности. Михаил Владимирович, вы здесь только что об этом сказали. Огромные средства заработают в нашей стране, а потом их выводят. Всё это негативно влияет. С одной стороны, наносится ущерб экономике, выводятся средства, которые могли бы дальше расходоваться на развитие предприятий, бизнеса. С другой стороны, те, кто их выводят, подвергают риску эти ресурсы, потому что жизнь, по-видимому, никого ничему не учит, учитывая, что и санкции, и недружественные шаги, которые предпринимаются другими государствами, как правило, приводят к тому, что эти ресурсы потом заморозят, а эти средства, опять-таки хочу сказать об этом, заработаны в нашей стране. И нам важно, чтобы в этом вопросе был наведён порядок. И вообще люди спрашивают: когда вы наконец-то всё это прекратите? – спросил Володин.

Видимо после этого вопроса представители российского бизнеса и иностранные инвесторы несколько напряглись. Однако Мишустин не сказал "завтра" или через три месяца. Он лишь упомянул о повышении налога на дивиденды и напомнил, что Госдума за день до отчета правительства денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения. С подробностями Анастасия Тищенко:

"Это выстрел себе в ногу" – так консультант из "большой четверки" охарактеризовал разрыв налогового соглашения с Нидерландами в интервью Forbes.

Среди авторов этой идеи – в том числе и Владимир Путин. Еще в марте 2020 года во время обращения к россиянам президент поручил правительству повысить налоги на прибыль и проценты, выплачиваемые за рубеж. Чтобы уравнять их до ставок, которые работают внутри страны.

От таких мер пострадает в том числе и российский бизнес

Министерство финансов отреагировало быстро. Компании, работающие в том числе через Кипр, Люксембург или Мальту, еще с лета 2020 года выводят прибыль из России с повышенной налоговой ставкой – 15 процентов вместо 2. Сопротивляться оказалось бесполезно. Когда Кипр отказался от предложенных условий, Россия пригрозила разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения.

Следующими оказались Нидерланды. Раньше компании, структурированные в этой стране, выводили прибыль, уплачивая налог по эффективной ставке 2–3 процента. С мая этого года Минфин повысил ее до 15 процентов по дивидендам и 20 – по процентам.

От таких мер пострадает в том числе и российский бизнес. Через Нидерланды работают, например, "Связной", X5 Retail Group (это магазины "Пятерочка", "Перекресток"), "Яндекс" и даже компания с государственным участием Gazprom International. Повышенная налоговая ставка может сказаться на их прибыли.

Быстро и без потерь уйти из Нидерландов вряд ли получится. Компаниям придется заплатить "налог на эмиграцию". Это 15 процентов на первые 245 тысяч евро прибыли и 25 процентов на превышение этой суммы. Исключение – компании, которые зарегистрированы в Нидерландах, но у которых фактический получатель дивидендов – это российский налоговый резидент. Для них до конца 2023 года сохранится нулевая ставка налога.

Так российская экономика рискует лишиться и прямых инвестиций. На начало 2020 года из Нидерландов поступило примерно 50 миллиардов долларов. Экономисты предупреждают: если повышать налоговую ставку, вложения в Россию могут стать невыгодными.

При этом Нидерланды не останутся последними в списке. Повысить налоговую ставку на вывод капитала Минфин также планирует для Гонконга, Сингапура и Швейцарии. В случае с последней страной могут пострадать российские экспортеры нефти и удобрений.

Но вернемся буквально на минуту к отчету премьера перед парламентариями. Поскольку один весьма неприятный сюрприз он оставил на самый конец. На исходе четвертого часа в заключительном слове Мишустин заговорил о возможной донастройке налоговой системы:

"Здесь необходимо будет донастроить механизмы, в том числе механизмы налоговые"

"Конечно, хочется, чтобы больше доходов оставалось в регионах, где работают люди, и чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из их региона, платит и создаёт необходимую инфраструктуру для социального развития, для того чтобы там были школы, детские сады, для создания новых рабочих мест.

Мы этого добиваемся всеми силами. Я считаю, что здесь необходимо будет донастроить механизмы, в том числе механизмы налоговые, о чём говорил президент, для того чтобы сбалансированно понять: если компания ведёт агрессивную деятельность по выводу, в том числе дивидендов, процентов, роялти, из Российской Федерации, то соответствующие прогрессивные ставки налога на прибыль либо какие-то другие подходы должны быть сделаны, – сообщил премьер.

Только это означает оставлять эту компанию без иностранных акционеров

Вот как. Прогрессивные ставки налога на прибыль. Для тех, кто не строит детские сады. Про создание рабочих мест даже комментировать не буду. Компания, которая работает на территории России, по определению создает тут рабочие места. И требовать, чтобы она реинвестировала прибыль и создавала еще больше рабочих мест, – это, конечно, хорошо. Вот только это означает оставлять эту компанию без иностранных акционеров, которые, хоть и любят детские сады, но еще и хотят получать дивиденды.

Я, конечно, понимаю, четыре часа отсидели депутаты. Но все же. Никому и в голову не пришло спросить: если компания работает в России, создает тут рабочие места, платит налоги, а потом еще и строит детские сады и занимается развитием прочей социальной инфраструктуры, то зачем в этой схеме нужно правительство? На что оно тратит те налоги, которые им платит бизнес? На себя любимых да на толпу депутатов, которые только и могут, что рассуждать о жадности бизнеса? На ораву росгвардейцев с дубинками и электрошокерами, которые всю эту пирамиду старательно защищают? На судей, которые смотрят в рот исполнительной власти? На Дмитрия Рогозина и его твиттер, где он поздравляет китайцев с успешной посадкой на Марс их марсохода?

И если ни одному народному избраннику не пришло в голову задать эти вопросы Мишустину, то хотя бы я их задам в своей программе.

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