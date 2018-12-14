Во Владивостоке концерт "Френдзоны" отменен из-за давления властей

Во Владивостоке отменили концерты группы "Френдзона" из-за давления властей на владельцев площадки, где должно было состояться мероприятие. Об этом сообщается на странице музыкантов в "ВКонтакте".

"Концерт во Владивостоке пришлось перенести по той же причине, что и в остальных городах. Владельцы площадки не смогли ее предоставить из-за давления властей", – сообщила корреспонденту "Сибирь.Реалий" пресс-менеджер группы.

Ранее концерт подростковой группы "Френдзона" отменили в Ярославле после звонков из Центра по противодействию экстремизму (Центр "Э"), местного отдела полиции и санэпидемстанции. В ведомствах заявили, что собираются прийти с проверкой на площадку, где должно было состояться мероприятие. Выступления группы уже отменяли в Вологде, Красноярске и Кемерове.

Осенью в разных городах России были сорваны десятки концертов популярных музыкантов, в том числе рэперов Хаски, Элджея и Егора Крида, Face, групп IC3PEAK и "Пошлой Молли", Монеточки. В отмене концертов участвовали правоохранительные органы, муниципальные и региональные власти, выступления требовали отменить группы родителей.

Источники Znak.com утверждают, что за отменой концертов стоят не региональные власти, а Главное управление МВД по противодействию экстремизму и ФСБ. Источники связывают отмену концертов с атакой на колледж в Керчи и взрывом в архангельском управлении ФСБ. После них спецслужбы проверили аккаунты подростков, которых считают в группе риска, и составили списки популярных у них групп, которым теперь не дают выступать, утверждает издание.