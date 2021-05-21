Минкульт предлагает школьникам увидеть кресло из приёмной Кадырова

На официальном сайте министерства культуры Россииразмещён анонс экскурсии для школьников под названием "Офисное кресло". Её организует расположенный в городе Курчалой Чеченской республики Государственный мемориальный музей Ахмата Кадырова.

Экскурсия пройдёт 27 мая, она будет бесплатной. Как говорится в сообщении на сайте минкульта, "чтобы приобщить школьников к истории и культуре родного края, ребятам будет проведена экскурсия в экспозиционно выставочном зале музея", где выставлены различные вещи и документы, связанные с жизнью бывшего президента Чечни Ахмата Кадырова, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова. "Также школьники смогут увидеть офисное кресло, которое стояло в приемной кабинета Ахмата-Хаджи Кадырова в правительстве в городе Грозном" - говорится в сообщении. Судя по формулировке, речь идёт не о кресле, в котором сидел сам Кадыров, а о предмете мебели из его приёмной.

Музей Ахмата Кадырова работает в Курчалое с 2011 года. Среди недавно проведённых в нём мероприятий, например, экскурсия "А.А. Кадыров и В. В. Путин".

Именем Ахмата Кадырова в Чечне названо множество улиц и учреждений. Всего в Чечне 346 улиц и переулков носят имена нынешнего главы региона Рамзана Кадырова и его родственников. При этом количество таких объектов зависит от их близости к значимым для семьи руководителя республики местам, писала Русская служба Би-би-си.

Как сообщил в пятницу Кавказ.Реалии, именем Ахмата Кадырова будет назван аэропорт в Грозном. Сейчас он именуется "Северный". За то, чтобы переименовать его в честь бывшего президента, проголосовали 89,6% жителей региона, утверждает Общественная палата республики.