На заочном суде в Крыму для лидера Меджлиса запросили 9 лет колонии

На заочном суде в аннексированном Крыму по обвинению против главы Меджлиса крымскотатарского народа (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) Рефата Чубарова обвинение попросило приговорить его к 9 годам колонии.

Чубарова обвиняют в организации массовых беспорядков - ими российское следствие считает акцию протеста у здания парламента Крыма в Симферополе 26 февраля 2014. Участники акции, прежде всего крымские татары, выступили против возможной аннексии Крыма Россией. В ходе акции произошли столкновения с пророссийскими активистами, 2 человека погибли и несколько пострадали.

Эти события произошли ещё до установления российского силового контроля над Крымом и аннексии полуострова - то есть в то время, когда даже официальные российские власти считали Крым территорией Украины. Тем не менее, Чубарова судят за "организацию беспорядков" по российскому законодательству.

Лидер Меджлиса - гражданин Украины, он покинул Крым вскоре после аннексии и живёт в Киеве. Судят Чубарова заочно.

Ожидается, что подконтрольный России Верховный суд Крыма вынесет приговор 1 июня.

Чубаров в интервью Крым.Реалии сказал, что возможный обвинительный вердикт не повлияет на его жизнь, и призвал прежде всего думать "о тех крымских татарах, этнических украинцах, которых осуждают на реальные сроки, заключения, которые являются арестованными и которые сейчас находятся в российских тюрьмах". После аннексии полуострова российские суды осудили десятки проукраинских активистов, а также крымских татар, обвинённых в участии в признанной в России террористической и запрещённой организации "Хизб-ут-Тахрир".